Un fuerte rumor comenzó a circular en las últimas horas y sacudió al futbol mexicano, ya que involucraba directamente a Henry Martín y a Cruz Azul. La versión indicaba que La Máquina Celeste estaría interesada en fichar al delantero del Club América, lo que rápidamente generó revuelo entre los aficionados y encendió el debate en redes sociales.

Sin embargo, la información fue aclarada poco después. Desde Diario Récord se encargaron de desmentir el supuesto interés actual por el atacante azulcrema. El periodista Carlos Ponce explicó que Henry Martín no está en los planes de Cruz Azul para este mercado, y que el acercamiento que existió fue tiempo atrás, en un contexto muy distinto al actual.

Según la fuente citada, Cruz Azul sí analizó el nombre de Henry Martín hace aproximadamente un año, cuando todavía no se concretaba la renovación de Ángel Sepúlveda. En aquel momento, el club evaluaba distintas alternativas ofensivas, pero la situación cambió y hoy el delantero del América no es una opción real para la directiva celeste.

Además, se reveló que tras caerse la posibilidad de fichar a Miguel Borja, debido a que no se liberó un cupo de extranjero, La Máquina continúa en la búsqueda de un atacante. El perfil que buscan es claro: un delantero menor de 30 años, con buen presente físico y que pueda competir de inmediato por un lugar en el once titular.

El físico el problema de Henry Martin

Otro de los puntos que juega en contra de Henry Martín es su estado físico reciente. El capitán del América atravesó meses muy complicados, marcados por distintas lesiones que le impidieron estar al cien por ciento y lo marginaron de varios partidos importantes en el último tiempo.

Esa falta de continuidad es uno de los factores que genera dudas fuera de Coapa. Si bien es un referente histórico del club y un delantero probado en la Liga MX, su historial reciente de problemas musculares no encaja con lo que hoy pretende Cruz Azul para reforzar su ataque.

Actualmente, Henry Martín ya dejó atrás su última lesión muscular y todo indica que volverá a sumar minutos oficiales en el próximo partido ante Necaxa, correspondiente a la cuarta jornada del Clausura 2026. Mientras tanto, el rumor con Cruz Azul queda descartado y su futuro inmediato sigue ligado al Club América.

En síntesis