En el marco de la Jornada 5 del Clausura 2025 de la Liga MX, Chivas empató 1-1 de local ante Querétaro en el Estadio Akron y acumula cuatro fechas sin victorias, cayendo aún más en la tabla de posiciones de la Fase Regular. El gol de Yael Padilla no alcanzó para que el equipo se quede con los tres puntos.

Para peor, José Castillo se fue expulsado y el equipo tuvo que resolver el partido con uno menos con más de 10 minutos por delante. Ahora, el conjunto rojiblanco marcha 12° con apenas 5 unidades, producto de una victoria, dos empates y dos derrotas.

El malestar y la floja labor del equipo en el campo de juego no fue ocultada por Manuel Ruano, auxiliar del entrenador Óscar García, ausente por sanción. “Muy lejos, hoy muy lejos, ha sido un partido un desastre, no podemos decir otra cosa, el míster no está contento”.

Y agregó: “Los jugadores no están contentos, hemos cambiado mucho de la imagen que dimos ante Tigres y en León“. “Lo bueno es que tenemos tiempo para revertirlo y lo malo es que está imagen lógicamente es muy mala y está muy lejos de lo que quiere Óscar y lo que queremos todos”, agregó con preocupación.

Cabe recordar que Muano está en el banquillo en lugar de García a raíz de la sanción impuesta por la Liga MX por golpear a James Rodríguez en el cotejo pasado ante León. El español cumplió recién el primero de los tres duelos de suspensión.

¿Cuándo juega Chivas por la Jornada 6 del Clausura 2025?

La institución rojiblanca tendrá pronta revancha cuando se mida por la Jornada 6 ante Xolos de Tijuana. El compromiso será el próximo domingo 9 de febrero desde las 20:05 horas (Ciudad de México) y el escenario del mismo será el Estadio Akron tal como sucedió en la última fecha.

