Pumas UNAM visitará el Estadio Alfonso Lastras Ramírez para enfrentarse ante Atlético de San Luis en el encuentro que cerrará la Jornada 5 del Clausura 2025 desde las 19:00 horas (CDMX). Los Felinos buscarán su segunda victoria en el torneo, misma que no consiguen desde la primera fecha ante Necaxa en CU.

Al igual que en los anteriores partidos de este año, Gustavo Lema volverá a dejar en la banca a Álex Padilla, portero de 21 años quien llegó desde Athletic Bilbao como uno de los refuerzos de los Auriazules en este mercado de fichajes. Pese al pedido y las críticas de muchos fanáticos, el DT argentino seguirá apostando por el juvenil Pablo Lara (19 años), quien ha defendido la portería de Pumas UNAM en las anteriores cuatro jornadas.

Álex Padilla aún no ha debutado en Pumas UNAM. (Pumas UNAM oficial)

Cabe destacar que el estratega sudamericano abordó este tema en conferencia de prensa y explicó el porqué de su decisión. Al respecto, manifestó: “No me gusta alternar. Me parece que es un puesto en el que uno tiene que tener confianza, tiene que sentirse tranquilo y lo que sigue obviamente es una cuestión de rendimiento, como en todos los puestos. Jugará el que yo vea que está mejor. Si están en este nivel los dos probablemente juegue un torneo uno y un torneo otro”

Por ende, el debut del guardameta nacido en España -pero con ascendencia mexicana por parte de su madre- podría llevarse a cabo el próximo jueves 6 de febrero. Ese día, Pumas visitará a Cavalry de Canadá por la ida de la primera ronda de la Concachampions 2025.

¿Cómo llega Pumas UNAM al encuentro ante Atlético de San Luis?

Los Universitarios han sufrido un arranque irregular en el Clausura 2025. Si bien su camino comenzó con victoria, las restantes tres fechas no le depararon éxitos. Sin ir más lejos, perdió por 3-2 ante Querétaro como visitante y luego no pudo aprovechar sus dos partidos consecutivos como local para sacar sumar de a tres, ya que empató por 0-0 ante Atlas y por 1-1 ante Toluca.

De esta manera, los del Pedregal suman cinco puntos sobre doce posibles y se ubican a ocho del líder América. En tanto, la distancia con Toluca -último equipo que hasta el momento se estaría clasificando a los Playoffs de manera directa- es de tres puntos mientras que una unidad los separa de los últimos dos lugares de Play-In que ocupan Necaxa y Rayados.

