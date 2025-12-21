Estamos a 21 de diciembre y el próximo 9 de enero da inicio la Liga MX para su Clausura 2026, son prácticamente menos de tres semanas las que tiene el Club América para encarar un nuevo torneo luego del fracaso que tuvo en el Apertura 2025 con la eliminación del equipo en los Cuartos de Final a manos de Rayados de Monterrey.

La afición se encuentra dividida pero molesta y es que hay quienes señalan como culpable a André Jardine, pero hay quienes apuntan a la directiva del equipo por no cumplir con lo que pide el estratega y sobre todo, que consiguen jugadores a destiempo y dejando ir a los futbolistas que sí han sido clave para la escuadra en cuestión de títulos.

Los problemas que enfrenta América para el CL26

Sin embargo, la mayoría de quienes no están se fueron por voluntad propia y con la idea de buscar algo distinto, por lo que no podían mantener a los que ya no querían estar. El problema es que sí, no han llegado los fichajes esperados en temporadas anteriores y que no estuvieron a la altura a pesar de gastar millones de dólares en ellos.

Ahora, el equipo de Jardine se enfrenta a tres problemas clave que le nublan el panorama: el primero es que hasta ahora no hay bajas, han pasado 23 días desde que la eliminación y aunque hay jugadores que no mostraron un alto nivel se mantienen en la plantilla para el siguiente torneo, lo que generaría una complicación mayor.

El segundo es que tampoco hay refuerzos, como resultado del primero no se cuenta con capital amplio para darle cabida a nuevos futbolistas y los rumores apuntan a jugadores que ya se quedaron en otras escuadras o que tienen un alto costo. Y el tercero, es que como consecuencia de esto, hay un sobrecupo de extranjeros.

En síntesis

El Club América tiene menos de tres semanas para preparar el inicio del Clausura 2026 (9 de enero) tras su fracaso en el torneo anterior.

La afición señala tanto a André Jardine como a la directiva por la falta de planeación y la llegada tardía de fichajes.

El equipo enfrenta tres problemas críticos: