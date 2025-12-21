Es tendencia:
La decisión del América con el futuro de Álvaro Fidalgo tras su deseo de volver a Europa

El futbolista español tiene intenciones de regresar al Viejo Continente y los directivos de Las Águilas tomaron una postura con su futuro de cara al próximo año.

Por Ramiro Canessa

América define el futuro de Álvaro Fidalgo.
América define el futuro de Álvaro Fidalgo.

América vivió un 2025 para el olvido, muy lejos de las expectativas que se habían generado a principio de temporada. Tras varios años de éxitos y protagonismo, Las Águilas no lograron cumplir ninguno de los objetivos planteados y cerraron el año con las manos vacías, algo que no pasó desapercibido en Coapa.

Luego del duro golpe, el plantel ya regresó a los entrenamientos hace algunos días y la directiva comenzó a planificar el 2026 con la intención de dar vuelta la página. La idea es clara: corregir errores, renovar energías y volver a competir al más alto nivel en el futbol mexicano, donde el club está obligado a pelear por títulos.

Por ahora, el mercado de pases avanza con extrema cautela. América no cerró incorporaciones ni concretó salidas, por lo que la base del plantel se mantiene intacta. Esta quietud genera cierta expectativa entre los aficionados, que esperan movimientos importantes para reforzar al equipo de cara a la próxima temporada.

Sin embargo, la principal preocupación pasa por el futuro de Álvaro Fidalgo, una de las grandes figuras del plantel. El mediocampista tiene el deseo de volver al futbol europeo, y su entorno ve con buenos ojos una salida si aparece una oferta importante que convenza tanto al jugador como al club.

De acuerdo a la información de Carlos Ponce de León, de Diario Récord, la directiva del América no le cerrará las puertas a Fidalgo. En Coapa entienden su postura y, en caso de que llegue una propuesta formal desde Europa, estarían dispuestos a negociarlo y permitir su salida de la Liga MX.

Los 2 jugadores extranjeros que buscan equipo y podrían ser ofrecidos al Club América como fichajes para el Clausura 2026

¿Se pierde el Mundial 2026?

El escenario no es menor, ya que una transferencia ahora tendría una consecuencia clave: Fidalgo perdería la posibilidad de jugar el Mundial 2026 con México. Al no completar los cinco años de residencia necesarios, no podría ser convocado por Javier Aguirre para el Tri, por lo que su decisión marcaría un antes y un después tanto en su carrera como en el futuro inmediato del América.

En síntesis

  • El América cerró el año 2025 sin cumplir objetivos ni ganar títulos oficiales.
  • Álvaro Fidalgo busca salir hacia el fútbol europeo con el aval de la directiva.
  • Fidalgo perdería el Mundial 2026 con México por no cumplir cinco años de residencia.
Ramiro Canessa
