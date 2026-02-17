El ciclo de André Jardine en el Club América atraviesa su momento más delicado. Si bien el entrenador brasileño continúa en el cargo gracias a todo lo que consiguió en el pasado reciente, la realidad es que el 2025 y el inicio de 2026 han estado muy lejos de las expectativas. El equipo ya no muestra la contundencia ni la autoridad que lo llevaron al tricampeonato del futbol mexicano.

André Jardine en la cuerda floja (Getty Images)

Las Águilas lucen irreconocibles. Sin varias de las figuras que marcaron aquella etapa dorada, el funcionamiento colectivo se deterioró y los resultados dejaron de acompañar. La derrota ante Chivas en el Clásico Nacional encendió aún más las alarmas y abrió un debate que parecía impensado meses atrás: ¿se terminó el ciclo de Jardine?.

Puertas adentro y también en el entorno del club, muchos consideran que el crédito empieza a agotarse. La exigencia en Coapa es máxima y el margen de error, mínimo. Si el equipo no logra revertir rápidamente este presente irregular, la continuidad del brasileño podría ponerse en duda pese a los títulos obtenidos.

En Bolavip México consultamos a la Inteligencia Artificial, Gemini, que será del futuro del entrenador brasileño, quién sabe que está en deuda con la afición por los malos resultados en los últimos meses.

La predicción de la Inteligencia Artificial sobre el futuro de Jardine

La IA fue contundente: América no ganará ni la Liga MX ni la Concachampions este semestre. Según el análisis, aunque el equipo avanzó a octavos en el torneo internacional, su nivel actual no sería suficiente para imponerse ante rivales de peso y quedaría eliminado en cuartos de final o semifinales. En el Clausura 2026, la IA anticipa que el equipo entrará a Liguilla, pero sin la solidez defensiva ni el poder ofensivo necesarios para pelear el título.

La segunda respuesta fue todavía más fuerte. Ante la pregunta sobre su continuidad, la Inteligencia Artificial proyectó que Jardine dejará el cargo en junio de 2026. No sería un despido inmediato en medio del torneo, salvo una crisis mayo, sino una salida bajo el argumento de “fin de ciclo”, una vez que el equipo quede fuera de la lucha por el campeonato.

Entre los factores que sellarían su destino aparecen la derrota en el Clásico Nacional, el desgaste interno en el vestidor y la alarmante falta de gol que transformó a un equipo antes arrollador en una ofensiva predecible. El veredicto final de la IA, en otras palabras, es claro: el ciclo exitoso ya quedó atrás, la exigencia superó el crédito acumulado y el América iniciará una nueva etapa antes de que termine el 2026.

En síntesis

