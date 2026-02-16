Es tendencia:
logotipo del encabezado
Club América

¿Se rompió el vestidor? Confirman qué pasó entre Henry Martín, André Jardine y el resto del Club América

Tras el regreso del equipo al entrenamiento en Coapa, esto es lo que sucedió con Henry Martín y André Jardine.

Por Marilyn Rebollo

Sigue a Bolavip en Google!
André Jardine y Henry Martín arreglan sus diferencias
© Getty ImagesAndré Jardine y Henry Martín arreglan sus diferencias

Un par de imágenes después del Clásico Nacional encendieron las alarmas en el Club América. La primera fue cuando Henry Martín al término del encuentro se mostró encarando a sus compañeros tras la derrota frente a Chivas, mientras que la segunda fue cuando el mismo delantero respondió echándole la culpa del resultado a André Jardine.

Publicidad

¿Henry Martín rompió el vestidor?

Sin embargo, este lunes los jugadores y el cuerpo técnico volvieron a Coapa para el entrenamiento de cara al duelo ante Puebla del próximo fin de semana. Donde ESPN dio a conocer que en el primer caso, donde se vio a Henry hablar con sus compañeros no hubo problema alguno, ya que sus fuentes revelaron que sólo intentaba que sus compañeros se comprometieran.

La idea era que se recuperaran para los próximos encuentros, de acuerdo con la misma fuente se habría mencionado lo siguiente: “Su idea fue crear un contraste entre el festejo de los jugadores de Chivas con su afición, y el hecho de que una derrota en un Clásico tiene que doler pero a la vez hay que levantar la cabeza y no salir cabizbajos del vestidor”.

¿Qué pasó con André Jardine?

Pero en la situación con André Jardine la situación fue diferente, ya que supuestamente con ESPN se habría hablado el tema y al final coincidieron en que ambos manejarían como líderes del equipo el rumbo hacia el campeonato de la Concacaf Champions Cup y sobre todo el de la Liga MX, aunque no detalla qué más sucedió.

Publicidad

También hay que recalcar que también afirman que es real que dentro del equipo y del cuerpo técnico sí hay molestia porque el rendimiento no es el esperado, pero se ha acordado que el rendimiento tiene que mejorar muy pronto. Por lo que el vestidor no está roto, sino que hay un entorno que espera los resultados lo antes posible.

Los 6 entrenadores que la Inteligencia Artificial propone para reemplazar a André Jardine en América

ver también

Los 6 entrenadores que la Inteligencia Artificial propone para reemplazar a André Jardine en América

En síntesis

  • Henry Martín encaró a sus compañeros tras la derrota del América frente a Chivas.
  • El delantero y André Jardine acordaron liderar juntos el rumbo hacia los campeonatos en disputa.
  • La plantilla regresó a los entrenamientos en Coapa para preparar el duelo ante Puebla.
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
Lee también
El Club América y Jardine le pondrían una 'pausa' a Kevin Álvarez
América

El Club América y Jardine le pondrían una 'pausa' a Kevin Álvarez

Pumas por encima de Cruz Azul, Chivas y América
Pumas de la UNAM

Pumas por encima de Cruz Azul, Chivas y América

Álvaro Fidalgo impresiona en Betis y se gana los elogios de Pellegrini
Mexicanos en el extranjero

Álvaro Fidalgo impresiona en Betis y se gana los elogios de Pellegrini

Cruz Azul quiere a Kevin Mier de regreso, pero podría errar
Cruz Azul

Cruz Azul quiere a Kevin Mier de regreso, pero podría errar

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo