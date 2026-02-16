Un par de imágenes después del Clásico Nacional encendieron las alarmas en el Club América. La primera fue cuando Henry Martín al término del encuentro se mostró encarando a sus compañeros tras la derrota frente a Chivas, mientras que la segunda fue cuando el mismo delantero respondió echándole la culpa del resultado a André Jardine.

¿Henry Martín rompió el vestidor?

Sin embargo, este lunes los jugadores y el cuerpo técnico volvieron a Coapa para el entrenamiento de cara al duelo ante Puebla del próximo fin de semana. Donde ESPN dio a conocer que en el primer caso, donde se vio a Henry hablar con sus compañeros no hubo problema alguno, ya que sus fuentes revelaron que sólo intentaba que sus compañeros se comprometieran.

La idea era que se recuperaran para los próximos encuentros, de acuerdo con la misma fuente se habría mencionado lo siguiente: “Su idea fue crear un contraste entre el festejo de los jugadores de Chivas con su afición, y el hecho de que una derrota en un Clásico tiene que doler pero a la vez hay que levantar la cabeza y no salir cabizbajos del vestidor”.

¿Qué pasó con André Jardine?

Pero en la situación con André Jardine la situación fue diferente, ya que supuestamente con ESPN se habría hablado el tema y al final coincidieron en que ambos manejarían como líderes del equipo el rumbo hacia el campeonato de la Concacaf Champions Cup y sobre todo el de la Liga MX, aunque no detalla qué más sucedió.

También hay que recalcar que también afirman que es real que dentro del equipo y del cuerpo técnico sí hay molestia porque el rendimiento no es el esperado, pero se ha acordado que el rendimiento tiene que mejorar muy pronto. Por lo que el vestidor no está roto, sino que hay un entorno que espera los resultados lo antes posible.

