La salida de Allan Saint-Maximin del Club América generó muchísimo enojo entre los aficionados del club, y la bronca creció todavía más después de confirmarse que firmó con otra institución apenas 48 horas después de irse. Para muchos aficionados, la sensación fue de traición y de una historia que no cerró del todo, sobre todo por la rapidez con la que el francés volvió a jugar en Europa.

El propio Saint-Maximin explicó que decidió marcharse luego de que sus hijos vivieran un episodio de racismo, algo que él y su familia no estaban dispuestos a tolerar. Esa situación, sumada a que nunca terminó de adaptarse al país, fue el argumento principal que dio el futbolista para dejar México y cerrar su etapa en Las Águilas.

Sin embargo, con el correr de los días comenzaron a aparecer otras versiones que explican su salida. Desde el entorno del club se dejó trascender que la relación entre el francés y André Jardine no atravesaba su mejor momento y que ese vínculo tenso también influyó en la decisión final de abandonar el América para regresar al futbol francés.

Jardine no estaba conforme con la alimentación de Saint-Maximin

En las últimas horas se reveló cuál habría sido uno de los principales problemas entre ambos. En Mediotiempo, El Bolero contó en su columna detalles de la interna y dejó en claro que no hubo una pelea fuerte, pero sí varios llamados de atención del entrenador brasileño hacia el atacante francés.

“No hubo como tal una discusión fuerte, pero sí hubo muchos regaños por parte del brasileño porque Maximin comía muy mal, se la pasaba mandando a su hermano que estaba todo el tiempo con él por pizzas a la plaza comercial que está frente al nido y no solo eso, se convirtió en uno de los principales clientes de la taquería que es famosa entre los futbolistas en la Ciudad de México”, explicó el periodista, dejando en evidencia el enojo de Jardine por los hábitos del jugador.

Además, desde el interior del club también surgieron dudas sobre el argumento principal de Saint-Maximin. “Incluso al interior del club dudan que el tema de racismo en la escuela de los niños haya existido, pues fue el detonante para irse a Francia donde ya estaba todo arreglado desde hace varias semanas”.

