Por ahora el Club América aún sin ganar, gustar y golear se coloca en la posición número 8 de la tabla general, es decir, en zona de Liguilla debido a que quitaron el repechaje, pero en caso de no vencer a Juárez, equipos como Rayados y hasta León podrían bajarlo de ese puesto y complicarle la situación a la escuadra de André Jardine.

Publicidad

Publicidad

Pese a que el estratega ha sido el blanco de las críticas, luego de que se mencionaran problemas internos con la directiva por sus decisiones en fichajes y demás, la realidad es que hasta el momento sigue en la pelea, el tema aquí es que también cuenta con varios jugadores importantes lesionados y la preocupación aumenta mientras corre el torneo.

¿El culpable de los malos resultados en América?

Y es que cabe mencionar que ahora la afición de las Águilas, tomando esto último en cuenta, está señalando a alguien del cuerpo técnico de Jardine como el responsable de que los resultados no se den, más allá de que no dirige, sí tiene el control de las lesiones de los futbolistas y se trata de nada más y nada menos que de Marcos Seixas.

Publicidad

Publicidad

El preparador físico brasileño llegó como petición especial de Jardine, pero ahora Dagoberto Espinoza, Henry Martín y Alejandro Zendejas han sido sobreexigidos y sus lesiones ya no los perdonaron. En el caso de los últimos dos, que son piezas importantes para las victorias, han jugado un partido y de inmediato recaen, por lo que lo señalan a él como el culpable.

Además, los aficionados señalan que anteriormente, hubo recuperaciones de jugadores muy buenas y con tratamiento responsable, ahora no es así. A eso se le suma que ya son dos expulsiones que tiene Marco estando en el banquillo de Jardine, siendo esta última al encararse con el banco rival de Tigres y saliendo expulsado, por lo que se pierde el juego de hoy.

Publicidad

Publicidad

ver también Si no es Cristiano Ronaldo, Lionel Messi sí podría jugar con el Inter Miami en el Estadio Azteca y contra el Club América

En síntesis