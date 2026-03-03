Este martes el Al-Nassr dio a conocer de manera oficial que Cristiano Ronaldo tenía una lesión muscular lo cual la alejaría aproximadamente de entre 3 a 8 semanas. Esto pone en riesgo su posible visita al Estadio Banorte (Estadio Azteca) donde se enfrentaría junto con la Selección de Portugal ante México, aún cuando ya están vendidos los boletos.

Sin embargo, este no sería el único partido que tendrían con una grande estrella del futbol y es que de acuerdo con John Sutcliffe con los avances que se han dado para la reapertura del inmueble es muy probable que también Lionel Messi y el Inter de Miami puedan jugar en este recinto, pero en esta ocasión no con la Selección Mexicana.

¿Messi jugará en el Azteca?

Y es que cabe mencionar que el América ya clasificó a la siguiente ronda de la Concacaf Champions Cup, por lo que ahora se tendrá que enfrentar al Philadelphia Union. La buena noticia es que si logran vencer a su rival y el Inter Miami también clasifica tras vencer al Nashville estos dos equipos tendrían que enfrentarse.

Hay que recordar que estos enfrentamientos se disputan a un par de partidos tanto de ida siendo visitantes, como de local en la vuelta. Es por esta razón que se podría dar un duelo entre el equipo de Messi y las Águilas. Ahora, entendamos que esto sería sólo si no de manera contractual tiene que jugarse en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde actualmente juega el América.

Tomando en cuenta las fechas, los Octavos se disputan precisamente en este mes de marzo, por lo que el próximo juego tendría que ser en abril. El Coloso de Santa Úrsula ya se habría reinaugurado, por lo que es una probabilidad que si Inter Miami y América se enfrentan en esta competencia internacional sea en ese recinto.

En síntesis