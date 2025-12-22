En las últimas horas el nombre de Bruno Valdez ha sonado en el Club América y es que hay que mencionar que en una entrevista, el futbolista paraguayo dejó en claro que tiene deseos de volver al Nido, un equipo en el que hizo historia convirtiéndose en el zaguero más goleador de la institución, por lo que ha sido valorado por la afición.

Por ahora se ha mencionado que de las posibles salidas que tendría el equipo para el Clausura 2026 habría un par de centrales: Igor Lichnovsky y Néstor Araujo; con ello, quedan tres disponibles Sebastián Cáceres, Ramón Juárez y Miguel Vázquez, por lo que aún cuentan con cupos en esta plantilla y la afición ha pedido el regreso de Valdez.

Y es que el pasado fin de semana estuvo en México en uno de los conciertos de Bad Bunny, por lo que al subir sus fotos a Instagram, los seguidores azulcremas comenzaron a pedir su retorno a la escuadra azulcrema. Con esto y con lo mencionado anteriormente en una entrevista para Fox Sports, podría ser una posibilidad.

¿Esposa de Bruno Valdez confirma su regreso?

Pero fue su esposa, Magui Duarte, quien dio una esperanza a lo que se empezó a comentar. Y es que en las imágenes que compartieron en sus redes sociales, uno de los usuarios que parece ser amigo de la pareja les comentó: “Los esperamos pronto en casa (águila), nosotros fascinados de tener a Bruno defendiendo nuevamente los colores del más grande y poder retirarse como la leyenda que es del club”.

Por lo que inmediatamente la esposa del futbolista respondió con lo siguiente: “Felices fiestas. Esperamos estar haciendo maletas para allá”. Esto inmediatamente alertó a los aficionados que esperan ansiosos que el futbolista regrese a vestir los colores de las Águilas, por lo que en los próximos días esto podría ser clave.

Cabe mencionar que esto podría beneficiar al equipo y a la directiva, ya que los seguidores están muy molestos por la carencia de refuerzos, en caso de traer a alguien que están solicitando y que tiene un pasado fructífero con el equipo, es poco probable que se cuestionen algunas otras decisiones que se lleguen a tomar en el mercado de fichajes.

En síntesis

Bruno Valdez, quien ostenta el récord como el defensa con más goles en la historia del club, ha manifestado abiertamente su deseo de retirarse en el Nido. Sin embargo, lo que realmente encendió las redes fue la interacción de su esposa, Magui Duarte:

