El campeón con América que se fue y que busca retirarse en Coapa: “Si es por mí…”

No es fácil hacer historia en una institución como el América y este futbolista lo logró. No solo por haber sido campeón sino también porque consiguió un récord personal, como es el de ser el defensa con más goles con la playera del club azulcrema.

Este futbolista es Bruno Valdez, quien jugó con los de Coapa desde julio de 2016 hasta enero de 2023. Después de su salida del América, el central paraguayo tuvo un paso por Boca Juniors y este año jugó la temporada a préstamo en Cerro Porteño, donde fue campeón.

Bruno Valdez quiere retirarse en América

Bruno Valdez se encuentra de vacaciones y aprovechó esta situación para viajar a México y visitar las instalaciones del América y saludar a algunos ex compañeros. Además, el paraguayo manifestó su deseo de retirarse en Las Águilas: “Con muchas ganas de volver, terminar mi carrera futbolística y cerrar mi etapa en México“, comenzó diciendo el centrla

“Quiero mostrarle a mis hijos que jugar en el Azteca es magnífico. Me gustaría retirarme en América, la verdad. Si es por mí, la verdad vuelvo y disfruto desde donde me toque apoyar a la gente también, a los compañeros”, manifestó Bruno Valdez en pláticas con TUDN.

Además, el paraguayo comentó que lo llena de orgullo el récord que logró en el América: “Cuando llegué ni se me pasó por la cabeza. Estaba en la parte dorada de una institución tan grande como el club y la verdad a mí me llena de orgullo. Podría decirle a mi hijo ‘mira, este es el récord que conseguí durante mucho tiempo'”.

Por último, Bruno Valdez destacó a Ramón Juárez y lo que viene mostrando en el América: “A Ramón no le hace falta nada, está en una posición buena y tiene qué aprovechar sus oportunidades“. El paraguayo queda libre de Boca Juniors tras su préstamo en Cerro Porteño y aún no se sabe dónde continuará su carrera.

En síntesis