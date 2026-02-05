En América las cosas no estaban bien desde lo futbolístico y también había enojo por parte de la afición, debido a que creían que el plantel necesitaba fichajes de jerarquía en este mercado de pases. A pesar de eso, la directiva no logró cerrar refuerzos de peso y el clima empezó a complicarse.

Y por si fuera poco, durante la semana sufrieron dos bajas inesperadas que golpearon al club en un momento duro, del que deberán salir adelante lo antes posible. Allan Saint-Maximin y Álvaro Fidalgo tomaron la decisión de no seguir y regresar a Europa, dejando un vacío importante en el equipo.

Ambas salidas sorprendieron a propios y extraños, ya que se trataba de dos jugadores importantes dentro del plantel. La noticia cayó como un baldazo de agua fría en Coapa y aumentó el malestar entre los aficionados, especialmente con la directiva.

Pero hay razones claves que hicieron que el francés y el histórico mediocampista tomaran esta decisión, que no fue para nada fácil. En los dos casos hubo cuestiones personales y deportivas que terminaron inclinando la balanza para regresar al Viejo Continente.

En el club saben que estas decisiones marcan un antes y un después. Ahora América deberá reorganizarse rápidamente para afrontar lo que viene, con la presión de volver a ser protagonista en todos los torneos que disputará en la temporada.

Las razones de su salida

Allan Saint-Maximin decidió irse por temas familiares, por pérdidas personales y también por el caso de racismo que sufrieron sus hijos. Saint-Maximin quiere reenfocarse en un nuevo reto, que ahora será en el Lens de Francia. Álvaro Fidalgo también se fue por temas personales, algo que él mismo aclaró en su despedida. Fidalgo cree que cumplió su ciclo en América, después de cinco años en los que hizo historia en el club. Fidalgo quería nuevos retos y tener su revancha en Europa, motivo que terminó de sellar su salida.

