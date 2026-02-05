En América las cosas no estaban bien desde lo futbolístico y también había enojo por parte de la afición, debido a que creían que el plantel necesitaba fichajes de jerarquía en este mercado de pases. A pesar de eso, la directiva no logró cerrar refuerzos de peso y el clima empezó a complicarse.
Y por si fuera poco, durante la semana sufrieron dos bajas inesperadas que golpearon al club en un momento duro, del que deberán salir adelante lo antes posible. Allan Saint-Maximin y Álvaro Fidalgo tomaron la decisión de no seguir y regresar a Europa, dejando un vacío importante en el equipo.
Ambas salidas sorprendieron a propios y extraños, ya que se trataba de dos jugadores importantes dentro del plantel. La noticia cayó como un baldazo de agua fría en Coapa y aumentó el malestar entre los aficionados, especialmente con la directiva.
Pero hay razones claves que hicieron que el francés y el histórico mediocampista tomaran esta decisión, que no fue para nada fácil. En los dos casos hubo cuestiones personales y deportivas que terminaron inclinando la balanza para regresar al Viejo Continente.
En el club saben que estas decisiones marcan un antes y un después. Ahora América deberá reorganizarse rápidamente para afrontar lo que viene, con la presión de volver a ser protagonista en todos los torneos que disputará en la temporada.
Las razones de su salida
- Allan Saint-Maximin decidió irse por temas familiares, por pérdidas personales y también por el caso de racismo que sufrieron sus hijos.
- Saint-Maximin quiere reenfocarse en un nuevo reto, que ahora será en el Lens de Francia.
- Álvaro Fidalgo también se fue por temas personales, algo que él mismo aclaró en su despedida.
- Fidalgo cree que cumplió su ciclo en América, después de cinco años en los que hizo historia en el club.
- Fidalgo quería nuevos retos y tener su revancha en Europa, motivo que terminó de sellar su salida.
En síntesis
- Allan Saint-Maximin y Álvaro Fidalgo abandonan el Club América para regresar al fútbol de Europa.
- El francés Saint-Maximin jugará en el Lens tras sufrir incidentes de racismo hacia sus hijos.
- Álvaro Fidalgo finaliza su ciclo de cinco años en la institución buscando una revancha deportiva.