Es tendencia:
logotipo del encabezado
AMÉRICA

Las 5 razones de las salidas de Allan Saint-Maximin y Álvaro Fidalgo del Club América

El francés y el mediocampista decidieron no continuar en la institución y ya fueron presentados en sus nuevos clubes.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Allan Saint-Maximin y Fidalgo se fueron del América.
© Getty ImagesAllan Saint-Maximin y Fidalgo se fueron del América.

En América las cosas no estaban bien desde lo futbolístico y también había enojo por parte de la afición, debido a que creían que el plantel necesitaba fichajes de jerarquía en este mercado de pases. A pesar de eso, la directiva no logró cerrar refuerzos de peso y el clima empezó a complicarse.

Publicidad

Y por si fuera poco, durante la semana sufrieron dos bajas inesperadas que golpearon al club en un momento duro, del que deberán salir adelante lo antes posible. Allan Saint-Maximin y Álvaro Fidalgo tomaron la decisión de no seguir y regresar a Europa, dejando un vacío importante en el equipo.

Tweet placeholder

Ambas salidas sorprendieron a propios y extraños, ya que se trataba de dos jugadores importantes dentro del plantel. La noticia cayó como un baldazo de agua fría en Coapa y aumentó el malestar entre los aficionados, especialmente con la directiva.

Publicidad

Pero hay razones claves que hicieron que el francés y el histórico mediocampista tomaran esta decisión, que no fue para nada fácil. En los dos casos hubo cuestiones personales y deportivas que terminaron inclinando la balanza para regresar al Viejo Continente.

En el club saben que estas decisiones marcan un antes y un después. Ahora América deberá reorganizarse rápidamente para afrontar lo que viene, con la presión de volver a ser protagonista en todos los torneos que disputará en la temporada.

Las razones de su salida

América sueña con un español que vale 5 millones para suplir la salida de Álvaro Fidalgo

ver también

América sueña con un español que vale 5 millones para suplir la salida de Álvaro Fidalgo

  1. Allan Saint-Maximin decidió irse por temas familiares, por pérdidas personales y también por el caso de racismo que sufrieron sus hijos.
  2. Saint-Maximin quiere reenfocarse en un nuevo reto, que ahora será en el Lens de Francia.
  3. Álvaro Fidalgo también se fue por temas personales, algo que él mismo aclaró en su despedida.
  4. Fidalgo cree que cumplió su ciclo en América, después de cinco años en los que hizo historia en el club.
  5. Fidalgo quería nuevos retos y tener su revancha en Europa, motivo que terminó de sellar su salida.
Publicidad
Tweet placeholder

En síntesis

  • Allan Saint-Maximin y Álvaro Fidalgo abandonan el Club América para regresar al fútbol de Europa.
  • El francés Saint-Maximin jugará en el Lens tras sufrir incidentes de racismo hacia sus hijos.
  • Álvaro Fidalgo finaliza su ciclo de cinco años en la institución buscando una revancha deportiva.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
La NBA sorprende al mundo con un inesperado intercambio
NBA

La NBA sorprende al mundo con un inesperado intercambio

Paul Pogba se acerca al retiro tras una fuerte decisión
Futbol Internacional

Paul Pogba se acerca al retiro tras una fuerte decisión

México se olvida de Argentina y tiene nuevo rival de élite para la previa del Mundial
Mundial 2026

México se olvida de Argentina y tiene nuevo rival de élite para la previa del Mundial

Pumas ya tiene un plan B: el DT que podría sacar a Efraín Juárez de CU
Pumas de la UNAM

Pumas ya tiene un plan B: el DT que podría sacar a Efraín Juárez de CU

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo