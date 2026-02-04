Es tendencia:
América sueña con un español que vale 5 millones para suplir la salida de Álvaro Fidalgo

La salida del histórico dejó un hueco importante y la directiva ya se mueve para buscarle un reemplazo antes de que cierre el mercado de pases.

Por Ramiro Canessa

América busca al reemplazo de Álvaro Fidalgo.
© Getty ImagesAmérica busca al reemplazo de Álvaro Fidalgo.

América sufrió uno de los golpes más inesperados de la temporada y nada tiene que ver con los resultados futbolísticos. El equipo perdió a una de sus máximas figuras después de 5 años y ahora buscar un reemplazo que este a la altura no será fácil.

Hablamos nada más ni nada menos que de Álvaro Fidalgo, quien en 2021 llegó a México desde España buscando una nueva oportunidad y que en 2026 se fue como leyenda por todos los títulos que consiguió en Las Águilas durante este tiempo.

Reemplazarlo no será sencillo para la directiva, que ahora está buscando un jugador en esa posición para suplir al mediocampista que decidió seguir su carrera en el Real Betis de España. La salida del español obliga al América a moverse con cautela en el mercado, sabiendo que no cualquiera puede ocupar ese lugar.

De acuerdo a lo que informó el periodista Fernando Esquivel, uno de los nombres apuntados es Peio Canales, futbolista que actualmente está cedido en Racing de Santander, equipo de la segunda división de España, aunque su pase pertenece al Athletic Club de Bilbao.

¿Cuánto vale Peio Canales?

El mediocampista español está cotizado en 5 millones de euros según Transfermarkt, una cifra dentro de todo accesible para el América. El problema es que se encuentra cedido en otra institución que tiene como objetivo ascender a la primera división del futbol español esta temporada, lo que podría complicar cualquier negociación en el corto plazo.

La carrera de Peio Canales

2023–2024: Basconia

2023–2025: Bilbao Athletic

2024–: Athletic Club

2025–: Racing Santander (préstamo)

En síntesis

  • Álvaro Fidalgo dejó el Club América para unirse oficialmente al Real Betis de España.
  • El mediocampista Peio Canales es la opción principal del América para sustituir al jugador español.
  • Peio Canales tiene un valor de mercado actual de 5 millones de euros en Transfermarkt.
ramiro canessa
