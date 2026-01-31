Desde hace ya varios torneos, el Club América había recibido ofertas por parte de equipos extranjeros para fichar a Álvaro Fidalgo y no se dio la oportunidad, por lo que el “Maguito” logró levantar un tricampeonato y además llegar a una Final más. Lamentablemente, hoy ante Necaxa ha quedado descartado por una oferta desde España.

Publicidad

Publicidad

Razones por las que Fidalgo se iría del Club América

De acuerdo con la información de Alejandro Orvañanos de Claro Sports, Fidalgo fue descartado para este duelo por una oferta que ha llegado por él. En varias ocasiones, el futbolista confirmó el interés porque tenía deseos de regresar a Europa, pero que creía que cuando la directiva recibiera una oferta que valiera la pena se iba a ir.

Aunque por el momento no está confirmado su fichaje, sí hay varias razones por las cuales se podría ir del Nido. La primera de ellas es su deseo de volver al Viejo Continente y que de cierta manera ya cumplió con algunos campeonatos de la escuadra azulcrema. Así como otros jugadores lo han hecho, ahora él busca dar ese paso.

Publicidad

Publicidad

La otra razón es que debido a su molestia en la rodilla, la cual es un tema que ya arrastra desde hace mucho y tiene que ver con una condición con la que ya nació, ha estado perdiendo el nivel en el equipo, puesto que esta lesión lo ha dejado fuera varios encuentros desde el torneo anterior. Sabe perfectamente que en caso de empeorar estas oportunidades ya no llegarían.

Una tercera razón es el tema de las plazas de No Formados en México, donde se anunció que América no firmaría a Raphael Veiga hasta que no liberaran ese espacio. A falta de unas horas para que cierre el mercado en la Liga MX con jugadores extranjeros Raúl Zúñiga y Víctor Dávila siguen siendo considerados siendo los que cederían ese lugar y el brasileño ya llegó a la CDMX.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

La última razón es que siempre ha mencionado su idea de jugar para el Sporting de Gijón, incluso en 2025 rechazó una oferta del Real Oviedo en Primera División Española por esos colores. Aunque no se sabe si sería este conjunto al que va, sí es uno de los que sigue peleando la parte alta de la Segunda División con idea de ascender.

ver también Álvaro Fidalgo no juega ante Necaxa: se iría del América en el cierre del mercado de fichajes

¿Fidalgo ya no irá al Mundial con México?

El próximo martes 3 de febrero, Fidalgo cumple los cinco años de residencia en México, lo que lo vuelve elegible para la Selección Mexicana para el Mundial 2026. Mantenerse hasta esta fecha podría permitirle ir a representar al equipo y tener su primera convocatoria en marzo, el problema viene con su decisión de irse.

Si no cumple con este requisito, porque su ideal siempre ha sido representar a España, tendría que esperar más tiempo y quizá ya no ser elegible por la edad o demás cuestiones en 2030. Por lo que todo parece indicar que podría estar considerado para el Mundial con México y aún así formar parte ahora de un conjunto en su país.

Publicidad

Publicidad

En síntesis