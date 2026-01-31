Una noticia impactante sacude por estas horas al Club América, que había tenido una semana agradable tras la confirmación del fichaje de Raphael Veiga. Este sábado, justo en la antesala del partido de las ‘Águilas’, se ha reportado que Álvaro Fidalgo podría la institución en los próximos días. Y esto ha hecho cambiar todos los buenos ánimos de la previa.

En un primer lugar, esta tarde se conoció que el ‘Maguito’ había sido relegado de la convocatoria ante Necaxa, y que este episodio no tenía que ver con una lesión. De inmediato, comenzaron todas las suposiciones y debates entre los fans, a la espera de una versión periodística u oficial sobre la ausencia de su capitán. Finalmente, lo que surgió descolocó a todos.

En este sentido, según la información que hizo trascender TUDN, el volante estaría muy cerca de poner fin a su etapa en el club, y por ello no está presente ante Necaxa. Ni siquiera aparecerá en el banquillo a raíz de esta inesperada situación, que desembocaría en la pérdida de un elemento fundamental para las aspiraciones del América.

América se quedaría sin Fidalgo para el resto del torneo [foto: Getty]

De acuerdo a lo revelado por la señal nacional, Álvaro Fidalgo volvería a España donde tiene ofertas concretas para seguir su carrera. Y la directiva le habría dado luz verde al movimiento. Eso sí, todavía no han trascendido nombres de equipos interesados ni de negociaciones de club a club. Por esto es que la afición azulcrema ha quedado pasmada con la noticia.

En el comienzo de la transmisión del encuentro ante Necaxa, se mencionó que el jugador tiene el deseo de jugar en Europa y la directiva le ayudaría a cumplirlo. A su edad, el mediocampista consideraría que esta sería la última oportunidad para dar el salto al Viejo Continente, y con las propuestas que habrían caído, ya se ausenta para esta jornada 4 del Clausura 2026.

Mientras esta novela se resuelve, el América tiene un partido por disputar y saldrá al campo del Estadio Ciudad de los Deportes con la siguiente alineación: Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja; Jonathan dos Santos, Rodrigo Dourado, Érick Sánchez; Brian Rodríguez, José Raúl Zúñiga y Víctor Dávila.

