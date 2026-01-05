Es tendencia:
¿Quién es Gaby García? El nuevo fichaje bomba del América Femenil procedente del Atlético de Madrid

Gaby García es una de las jugadoras que llegaría a reforzar a la escuadra del América.

Por Marilyn Rebollo

Gaby García es nuevo refuerzo del América Femenil
© Getty ImagesGaby García es nuevo refuerzo del América Femenil

Este lunes el Club América Femenil tiene su debut en el Clausura 2026 después de que en el torneo anterior se quedaran de nueva cuenta con el subcampeonato. Es por eso que la idea de Ángel Villacampa es poder pelear por ese tercer título que tanto se les ha negado y buscará refuerzos que puedan hacer lo necesario para poder lograrlo.

Hay que mencionar que muchas de las bajas que tuvo el equipo azulcrema en el semestre pasado se debieron a problemas de lesiones, la mayoría de ellas muy graves, por lo que la recuperación era mucho más tardada. Ahora la idea es que haya reemplazos de quienes salieron y de aquellas que aún tardarán un poco en regresar.

El nuevo fichaje de América Femenil

Aunque no se ha hecho oficial, se ha revelado con diversas fuentes del americanismo que Villacampa estaría trayendo a una mediocampista proveniente del Atlético de Madrid, equipo al que dirigió Ángel. Se afirma que la futbolista ya está cerrada como el próximo refuerzo de las Águilas y sería anunciada en los próximos días.

¿Quién es Gaby García?

El nombre de la futbolista es Gabriela Antonia García Segura de 28 años de edad nacida en Tunapuy, Sucre, Venezuela. Ella llegaría procedente del conjunto colchonero con el cual aún tenía contrato hasta junio de 2026. Aunque prácticamente viene a reforzar el mediocampo que es el que más ha sufrido tiene volatilidad para varias posiciones.

Cuando comenzaba en el futbol se desempeñó como delantera estando como extrema, por lo que tiene habilidades en el ataque para asistir y concretar las jugadas. Dentro de la Selección Venezolana formó incluso la línea de atrás convirtiéndose incluso en defensa central. Ha pasado por clubes como Deportivo La Coruña y la Real Sociedad.

En síntesis

  • La mediocampista venezolana Gaby García será el nuevo refuerzo del Club América Femenil tras alcanzar un acuerdo con el Atlético de Madrid.
  • La futbolista de 28 años llega para fortalecer una plantilla afectada por las lesiones, aportando versatilidad como mediochentista, delantera o incluso defensa.
  • El anuncio oficial se espera en los próximos días, marcando el reencuentro de García con Ángel Villacampa, quien ya la conoce de la liga española.
marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
