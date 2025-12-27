Estamos sólo a unos meses de que el Estadio Azteca (Estadio Banorte) tenga su reinauguración previa al Mundial 2026. Por lo que todo lo que se está trabajando es en torno a este proyecto. Con la reapertura habrá muchos cambios y uno de estos tiene que ver con los equipos que después de la Copa del Mundo tendrán que jugar en este recinto.

Es de ley de que debido al convenio que tiene Grupo Ollamani, el equipo que tiene casa segura es el Club América, por lo que dejaría el Estadio Ciudad de los Deportes para volver. Pero no sólo serían ellos, sino que también Cruz Azul y ahora el Atlante, como la posible compra del Mazatlán y su regreso a Primera División.

De esta manera, hay que contemplar que estas dos escuadras ya jugaban en el mismo recinto de la Nápoles en Ciudad de México, aunado al equipo femenil de las Águilas. Pero ahora las cosas se complicarían y las más perjudicadas serían las jugadoras del América, así como su afición, ya que con la llegada de estos clubes ellas perderían terreno.

¿América Femenil se quedará sin Estadio?

De acuerdo con la información del periodista Jonatan Peña, durante estos meses se han empezado a hacer cambios en Coapa, en lo que será la cancha Centenario. Si bien, esto tenía que ver con brindar espacios de entrenamiento a las selecciones que vienen al Mundial, él revela que no sólo las remodelaciones tienen ese fin.

El tema aquí es que se está haciendo un terreno más amplio con más gradas, con la idea de que al llegar los tres equipos, el América Femenil tendrá que regresar a jugar ahí después de junio. La mayoría de los encuentros se jugarán en esta cancha y en ocasiones en el Estadio Azulcrema, por lo que para mejorar ese sitio se empezó una remodelación.

Cabe mencionar que podrían correr la misma suerte que las celestes, a quienes mandaron a un estadio en Cuernavaca y ahora Atlante, tendría que analizar si ellas jugarán en el Azteca o en otro campo, mientras que las Águilas tendrán lugar en Coapa para el Apertura 2026, donde seguramente habrá más espacio para aficionados, pero al final representa un retroceso para el equipo.

En síntesis

El Club América volverá a jugar en el Estadio Azteca tras su reinauguración en 2026.

volverá a jugar en el tras su reinauguración en 2026. Cruz Azul y Atlante compartirían el recinto con el América después del Mundial 2026.

y compartirían el recinto con el América después del Mundial 2026. América Femenil jugará sus partidos en la cancha Centenario de Coapa tras la remodelación.

