Después de tanta espera, parece que este 7 de enero comenzaron con los movimientos en Coapa y es que el Club América dio a conocer la llegada de Fernando Tapia como su arquero suplente y también la de Aaron Mejía. La duda para muchos aficionados fue quién era el jugador de los Xolos y cuál sería su modelo de juego en el equipo.

Cabe mencionar que en los últimos días corrió el rumor de que las Águilas estaban en busca de un jugador de Xolos; entre los nombres aparecieron Iván Tona y Kevin Castañeda, sin embargo sorprendieron con Mejía. Esto viene a raíz de que se mencionó que la directiva estaba cerca de darle salida a Kevin Álvarez, según León Lecanda.

El tema aquí es que decidieron darle una oportunidad más, sobre todo por la lesión de Dagoberto Espinoza y el posible llamado de Kevin a Selección. Es por eso que concretaron la llegada del lateral derecho del conjunto fronterizo, quien disputó minutos limitados con Sebastián Abreu y ahora llegará a aportar al equipo de André Jardine.

¿Quién es Aaron Mejía?

Mejía es nacido en Sinaloa y tiene 24 años de edad, además de jugar como lateral tiene posibilidad de jugar como defensa central, un tanto similar a Israel Reyes, su primer equipo fue en la Liga de Expansión, estando en Dorados y posteriormente llegó a Tijuana donde tuvo su experiencia ya en la Primera División.

¿Cómo juega?

Las habilidades que tiene son de estilo defensivo como se menciona anteriormente en el sistema de Jardine que en ocasiones quiere salir desde esa línea suele ser un referente importante. Tiene cualidades en el aspecto de ganar balones en el aire debido a su estatura, por lo que es algo que le viene bien a la plantilla.

En síntesis

Aaron Mejía , lateral de 24 años nacido en Sinaloa, llega al América procedente de los Xolos .

, lateral de nacido en Sinaloa, llega al América procedente de los . Fernando Tapia fue anunciado oficialmente este 7 de enero como el nuevo arquero suplente del club.

fue anunciado oficialmente este como el nuevo arquero suplente del club. La llegada de Aaron Mejía responde a la lesión de Dagoberto Espinoza y posibles llamados selección.

