Thiago Espinosa, flamante refuerzo del América, le cantó sus verdades a Chivas en su presentación: ”Sé que…”

El lateral izquierdo de 21 años aterrizó en El Nido para reforzar la defensa y ya dejó en claro la diferencia de grandeza entre Las Águilas y El Rebaño Sagrado.

Por Leandro Barraza

Thiago Espinosa mandó un aviso a Chivas en su llegada al América
Thiago Espinosa mandó un aviso a Chivas en su llegada al América

América le cerró la persiana al mercado de fichajes con la contratación de Thiago Espinosa, lateral uruguayo de 21 años que llega procedente de Racing Club de Montevideo para reforzar la banda izquierda.

A pesar de las salidas sensibles, como las de Allan Saint-Maximin y Álvaro Fidalgo, el club de Coapa consiguió las incorporaciones de importantes futbolistas y el último en llegar fue Espinosa, quien le cantó sus verdades a Chivas en su presentación.

“Me siento muy contento de estar aquí. Sé al club al que llego: es el más grande de México y uno de los más grandes de América, comentó Espinosa en su llegada a Las Águilas. De esta manera, se metió en el bolsillo a los aficionados y calentó la previa del clásico con Chivas.

Más adelante, el uruguayo añadió: “Quiero decirle a la hinchada que tienen a un jugador que va a dejarlo todo, que en cada partido dará el máximo, que se entregará al cien por ciento en cada entrenamiento y que siempre buscará que las cosas salgan de la mejor manera para el equipo y para todos”.

¿A qué hora es el clásico entre Chivas y América?

El Clásico Nacional se disputará este sábado desde las 21:07 hs (CDMX) en el Estadio Akron. Será en el marco de la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y el Rebaño Sagrado, comandado por Gabriel Milito, llega como favorito con puntaje perfecto.

¡Se suma a Chivas! Los detalles del fichaje de Jonathan Pérez desde Nashville SC

¡Se suma a Chivas! Los detalles del fichaje de Jonathan Pérez desde Nashville SC

En síntesis

  • Thiago Espinosa, lateral uruguayo de 21 años, es el nuevo fichaje del Club América.
  • El futbolista llega procedente de Racing Club de Montevideo tras las bajas de Fidalgo y Saint-Maximin.
  • América enfrentará a Chivas este sábado a las 21:07 horas en el Estadio Akron.
