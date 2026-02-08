El mercado de pases de la Liga MX entra en su etapa final y las directivas, junto a los entrenadores, terminan de delinear las llegadas y salidas de los equipos de cara al primer semestre del 2026. Cabe recordar que la misma cerrará el próximo 9 de febrero.

Un club que sigue aún en negociaciones es Chivas, que antes del cierre de la ventana de transferencias, habría llegado a un acuerdo con Nashville SC, equipo de Estados Unidos, por el extremo izquierdo Jonathan Pérez. El periodista César Luis Merlo confirmó que las charlas por el estadounidense nacionalizado mexicano llegaron a buen puerto.

Así lo informó para Super Deportivo: “Chivas cerró un acuerdo con Nashville para hacerse de los servicios del atacante, que se unirá con el plantel de Gabriel Milito para el Clausura 2026. Ambas directivas cerraron el fichaje antes del cierre de transferencias, con un acuerdo en el que Chivas compra la carta de Pérez, quien firmará por cuatro años“.

El mismo comunicado informó que, tras este movimiento, el conjunto de la ciudad de Guadalajara se retirará del mercado. Por lo que son tres los refuerzos del club en este período. A Pérez hay que sumarle a Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda.

Si bien el monto de momento no trascendió, de acuerdo con Transfermarkt, Pérez pasó de los Galácticos a los Coyotes en agosto de 2025 por 1.3 millones de euros tras estar cedido un año. Si Chivas logra concretar la operación, el monto tendría que ser considerablemente mayor, y las especulaciones apuntan a una cifra cercana a los 3.5 millones de dólares.

¿Cómo fue el paso de Jonathan Pérez en Nashville?

En el cuadro amarillo, el delantero fue parte de 32 partidos con el equipo, siendo titular en 15 de ellos. Anotó dos goles y realizó tres asistencias, siendo un jugador que ha alternado entre titular y suplentes, y con una participación que ahora en México podría ser mayor.

