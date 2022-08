Tras perder de manera inesperada ante George Kambosos sus títulos mundiales de la AMB, la OMB, la FIB y de campeón franquicia del CMB, Teófimo López tomó la decisión de ya no pelear en la división de peso ligero y este sábado estará haciendo su regreso a los cuadriláteros estrenándose en las 140 libras ante Pedro Campa.

Si bien calificó al mexicano como un auténtico guerrero, López confía en salir victorioso del Resorts World Las Vegas e iniciar así el camino que lo lleve a barrar con la división de peso súper ligero que actualmente tiene en Josh Taylor a su campeón mundial indiscutible.

A su vez, Teófimo ha recibido algunos nuevos desafíos para pelear en el peso ligero pese a haber dejado en claro que no quiere regresar allí. El más destacado es el que le hizo llegar Ryan García a través de diferentes provocaciones tanto en declaraciones a la prensa como en sus propias redes sociales.

“Eso podría ser un truco publicitario para mantener a Ryan al día. Mi pelea se acerca. Todo el mundo me está mirando. Vamos chicos, tienen que mirar fuera de la caja. Así que no lo voy a creer hasta que vea el contrato. Hablemos de Pedro Campa, el tipo con el que estoy peleando este sábado. Ryan hizo lo suyo, Tank hizo lo suyo. Este es mi momento de brillar. No le voy a dar todo eso a Ryan García", expresó al respecto en diálogo con FightHub.

Y dejando abierta la posibilidad de enfrentar al californiano, aunque tal vez exigiéndole que suba a las 140 libras, agregó: “No esquivo a ningún luchador. Tomo a todos los que me dan. Pregúntale a los emparejadores de Top Rank. Son los mejores en el negocio. Nunca digo que no a ninguna pelea, pero en este momento estoy enfocado en el 13 de agosto y Pedro Campa. Ryan García, solo está exagerado. Está feliz por su última actuación, por lo que cree que puede enfrentarse a todos. Se siente como Superman, pero en realidad es su propia criptonita”.