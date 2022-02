A lo largo de su carrera Saúl Canelo Álvarez no ha parado de recibir una serie de críticas por parte de los fanáticos y sus colegas del boxeo. A su vez, tras su consagrarse campeón unificado, el tapatío no paró recibió más porque no quiere pelear ante David Benavidez en las 168 libras y busca subir a las 200 libras.

Por otro lado, a diferencia de otro excampeón del mundo de México, Jorge Páez habló del boxeador de Eddy Reynoso y dijo que está muy bien lo que ha realizado. A su vez, mencionó que son los fanáticos mexicanos los que atacan al peleador de Guadalajara y que hay que salir a apoyarlo.

“Mucha gente le tiene coraje, le tiene envidia al Canelo. No tengo el gusto de conocerlo, mucha gente lo ataca. Yo no puedo hablar mal de nadie porque no lo conozco, está bien lo que hace”, dijo el Maromero a Un Round Más, podcast de Erik Morales y Marco Antonio Barrera. Y agregó: “Es el que más dinero ha ganado de todos los boxeadores. De los de antes, de México, ha ganado mucho dinero, entonces mucha gente le tiene envidia. Los mexicanos son los mismos que lo critican”.

Por otra parte, Jorge Páez comentó que son los propios mexicanos los que no quieren él siga creciendo, por lo que considera que los fanáticos son envidiosos. “Hay que apoyarlo, es mexicano. Está subiendo uno, y el otro le jala las patas para que no suba, eso pasa a cada rato. Antes, que porque había puros campeones y cinturones chafas y eso; si no hay campeones, porque no hay. Y cuando hay no los quieren; la gente es envidiosa, pero cada quien su rollo”, expresó.

Cabe recordar que Saúl Álvarez podría regresar al ring el próximo siete de mayo, por lo que se espera la confirmación de su rival. En las 200 libras podría enfrentar a Ilunga Makabu, mientras que en las 168 a Jermall Charlo, oferta enviada por PBC. Sin embargo, quien corre para promocionar sus próximas peleas es Matchroom Boxing luego de ofrecer a Dmitry Bivol y Gennady Golovkin.