Mañana por la noche Óscar Valdez tendrá la dura prueba de pelear ante Shakur Stevenson cuando se enfrenten por el Título Mundial CMB, OMB y The Ring Súper Pluma. Por otra parte, a horas para que se de el combate con el estadounidense, el mexicano habló del estadounidense y dijo está preparado mentalmente para chocar ante él.

Sin duda el día de mañana el peleador de Nogales tiene una dura prueba debido a que chocará con un boxeador que es talentoso, que se mueve muy bien dentro de un ring y que no va a ser el peleador ideal para que saque de la mejor manera su boxeo. Debido a esto, se espera que Eddy Reynoso tenga soluciones para el campeón del Consejo Mundial del Boxeo.

Por otra parte, en las últimas semanas, Shakur Stenvenson no paró de lanzar varios tiros contra Óscar Valdez, quien aseguró que está preparado que no lo afecte mentalmente. “Vengo bien preparado física y mentalmente para esta pelea. No hay absolutamente nada que Shakur Stevenson pueda decir para meterse en mi cabeza. Vengo bien concentrado. Sí quiso decir dos, tres palabritas para meterse en mi cabeza, pero la verdad es que entra por un lado y sale por el otro. Yo estoy concentrado en lo mío, que es ganar la pelea, salir con salud de la pelea y regresar con mi familia que es lo más importante”,comentó a No Puedes Jugar con Boxeo.

Por otro lado, el nacido en Nogales tundió al equipo de Stenvenson al marcar que no paran de insultarlo a él y que está bien respaldado para que su círculo le responda. “El equipo de Shakur Stevenson les encanta hablar, insultar, ser gritones, pero aquí en mi equipo tengo familia que me respalda y no se van a quedar callados”, expresó el mexicano.

Óscar Valdez y Shakur Stevenson superaron el pesaje

Hace unas horas, Shakur Stenvenson y Óscar Valdez realizaron pesaje de cara a la pelea por los Títulos Mundiales Súper Pluma CMB, OMB y The Ring en el MGM Grand de las Vegas. El mexicano marcó 1295, mientras que el estadounidense pesó 130 libras, límite de la categoría.