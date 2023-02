El próximo 25 de marzo, David Benavidez y Caleb Plant tendrá su eliminatoria al Título Mundial CMB Supermediano que le pertenece a Canelo Álvarez, Campeón del Mundo Unificado de las 168 libras. Por otro lado, a casi un mes de la pelea, el excampeón de la Federación Internacional de Boxeo volvió a trollear a su rival al comprar un dominio que afectará económicamente al Bandera Roja.

Sin duda, este combate es uno de los combates que ha estado esperando los fanáticos del boxeo por el morbo que hay detrás. Da la sensación que lo que se vivirá en Las Vegas el próximo mes está lejos a ser lo que llevaron Tyson Fury vs. Deontay Wilder o el propio Caleb Plant frente a Canelo Álvarez, por nombrar cierta rivalidad, porque en esta disputa hay resentimiento de uno contra otro.

Los insultos y pasada de facturas de ambos boxeadores en la primera conferencia de prensa denota un fuerte asco y repudio del uno contra el otro, al punto de que parecen entender que en las 168 solo puede estar uno de los dos. Debido a esto, Caleb Plant vuelve a subir a la apuesta y realiza una insólita compra al adquirir el dominio web David Benavidez, la cual lo lleva a su página oficial.

Este sitio tenía como dominio www.sweethandsfilm.com y decidió cambiarlo por www.davidbenavidez.com para vender sus propios productos. “DavidBenavidez.com”, tuiteó el excampeón de la FIB para dar conocer el cambio que llevó adelante para meter nuevamente el dedo en la llaga del Bandera Roja, quien en una de sus historias de Instagram puso su propio sitio para comprar sus productos.

Benavidez no pelearía con Canelo Álvarez

En diálogos con Izquierdazo, el entrenador de David Benavidez, José Benavidez, comentó que no se dará la pelea con el tapatío. “Le tengo malas noticias a todo el mundo: no se va a hacer la pelea David Benavidez con Canelo. Tenemos un contrato de tres peleas donde está Morell, Charlo y Andrade. Que son peleas buenísimas, esos peleadores no los quiso pelear Canelo Álvarez, entonces nosotros los vamos a pelear para demostrar”, comentó el padre del excampeón del mundo.