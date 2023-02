David Benavídez se prepara para enfrentar a Caleb Plant en la eliminatoria al Título Mundial Supermediano CMB. Por otro lado, previo al choque, el equipo del Bandera Roja hablaron de Canelo Álvarez y realizaron lapidaria definición sobre el tapatío.

Desde que se dio la primera aparición del boxeador de Eddy Reynoso en supermediano, el nacido en Phoenix fue uno de los primeros en levantar la mano para retarlo por los títulos mundiales que comenzaba a poseer. Es más, desde la unificación, el peleador de Guadalajara comentó que no tiene intensión de enfrentarlo porque no era bueno.

Por otra parte, previo a la eliminatoria frente a Caleb Plant, el equipo de David Benavidez salió con los tapones a destruir a Canelo Álvarez. “Yo lo considero, mis respetos, lo considero un peleador acabado. Ya se deterioró”, comentó José Benavidez, entrenador del Bandera Roja, a Izquierdazo. Y agregó: “Al principio lo miramos con las lesiones en una rodilla. Ahora en esta pelea se lesionó la mano, ahora podemos ver que Canelo empieza a disfrutar, que tiene todo el derecho porque ha sido una persona disciplinada”.

Por último, para destruir todas las ilusiones de los fanáticos al marcar por qué de ganar no enfrentará Saúl Álvarez. “Le tengo malas noticias a todo el mundo: no se va a hacer la pelea David Benavidez con Canelo. Tenemos un contrato de tres peleas donde está Morell, Charlo y Andrade. Que son peleas buenísimas, esos peleadores no los quiso pelear Canelo Álvarez, entonces nosotros los vamos a pelear para demostrar”, explicó.

Y añadió “Tal vez el año que viene puede cambiar el cuerpo, estamos listos para las 175 libras y pudiéramos enfrentar a Bivol. Se va a llamar 'La venganza de Canelo', Bivol es peleador peligroso, también buenísimo y sería un horno para nosotros poder tener una venganza de México".