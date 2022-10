Después de perder en la trilogía ante Saúl El Canelo Álvarez, Gennady Golovkin dijo que lejos de estar pensando en el retiro estaba listo para regresar a la división de peso mediano en la que tiene dos títulos mundiales que defender. Claro que la apuesta también podría ser continuar acumulando cinturones.

Los otros dos campeones mundiales que reinan en las 160 libras son Jermall Charlo y Demetrius Andrade, aunque en ninguno de los dos casos es seguro que vayan a permanecer allí sin intentar subir a pelear como súper medianos. Sucede que ambos se han quejado de no conseguir las peleas que desean en la división que los tiene como campeones.

Lejos de creerles, el exentrenador de Golovkin Abel Sánchez opina que tanto Charlo como Andrade están especulando con un gran día de pago y que por esa misma razón no son merecedores de pelear con una leyenda viva como el kazajo y sus dos cinturones, de la FIB y la AMB.

“Honestamente, no me gustaría verlo pelear contra Charlo. No creo que Charlo haya peleado lo suficiente como para justificar pasar por encima de los muchachos que se han mantenido ocupados, que pelean quizás dos veces al año y que deberían tener una oportunidad porque están activos. Charlo y Andrade están sentados esperando un gran día de pago. Eso no es correcto", señaló en diálogo con FightHub el entrenador que se desvinculó de Triple G en 2018.

Lejos de hacer oídos a las quejas de Charlo y Andrade por no conseguir las peleas que desean, Abel Sánchez concluyó: “Tienes que mantenerte activo para merecer o garantizar que las organizaciones te pongan en un lugar para obtener un título. Los muchachos que están debajo de ellos que están ocupados deberían ser los que sean recompensados con oportunidades de título”.