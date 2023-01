Uno de los regresos más polémicos que tuvo el cierre del 2022 fue el de Teófimo López, quien superó a Sandor Martin en una polémica victoria. Por otro lado, mientras se esperaba saber cuál será el próximo paso del excampeón del mundo, un monarca de los superligeros lo desafió tras lanzarle tiros a él y a su padre.

Sin duda, el peleador de Brooklyn no ha parado de generar controversia para especialistas y fanáticos del boxeo, ya que desde su controversial pelea contra Vasyl Lomachenko no cumplió como se esperaba. Primero perdió todos los títulos ligeros ante George Kambosos, volvió ante Pedro Campa, lo noqueó en la séptima vuelta, y derrotó a Martin.

Por otro lado, mientras se espera por saber qué sucederá con él, Regis Prograis, campeón del mundo CMB Superligero, comenzó a desafiarlo en redes sociales al decir que espera que no lo esquive como José Ramírez. “Desde que Ramírez me esquivó, él cayó en el ranking y mira como Teófimo es el siguiente. Vamos a ver si él toma la pelea o si padrea está hablando mierda. Y si no, el siguiente para tomar es Sandor Martin”, tuiteó el monarca Verde y Oro.

Por otra parte, en diálogos con Rainbow Alexander, el estadounidense salió a marcar que él quiere enfrentar a los mejores peleadores de la actualidad. “Soy el campeón, quiero pelear con eso muchachos. No soy como esos campeones que no dice los nombres de esos muchachos. Estoy diciéndote a quien yo quiero enfrentar. Yo dije que quería pelear contra Ramírez”, sañaló Prograis.

Cabe recordar que el Campeón del Mundo CMB apareció en el último como un posible rival de Ryan Garcia para su futuro inmediato, pero todo indicaría que finalmente el de California enfrentará a Gervonta Davis el próximo 15 de abril.