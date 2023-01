A lo largo de las últimas semanas se comenzó a hablar con mucha seriedad del posible combate entre Isaac Cruz y Regis Prograis por el Título Mundial CMB Superligero. Por otra parte, mientras Mauricio Sulaimán dio vía libre para este combate, el estadounidense no lo nombró como uno de los peleadores con los quiere combatir en el 2023.

Desde diciembre de 2021, el Pitbull no ha parado de pedir una pelea mundialista luego del gran combate que llevó adelante contra Gervonta Davis. A su vez, cuando fue consultado si le gustaría enfrentar al Prograis dijo que subía a enfrentarlo si era por el cetro mundial.

Sin embargo, en las últimas horas, el Campeón del Mundo del CMB no lo nombró como uno de sus futuros rivales a derrotar. “Espero poder pelear al menos con uno o con varios de ellos”, expresó FightHub. Y agregó: “Gervonta Davis, Adrien Broner, Ryan García o Teófimo López. Son al menos cuatro los que nombre y deberían darme al menos a uno de ellos”.

A su vez, nombró el rival que lo puede llegar a complicar en las 135 libras es The Tank y comentó que Ryan Garcia no sería un gran adversario. “De todos, creo que el que más me complicaría sería Tank, no dudo que sería más difícil que Ramírez. No creo que Ryan García sea un rival tan complicado. Broner, en cambio, es muy duro. Nunca lo han noqueado y ha peleado contra varios de los mejores como Manny Pacquiao”, explicó.

Y añadió: “Si me preguntan si estoy dispuesto a pelear con Haney, yo estoy listo. Estoy dispuesto a pelear con el ganador o hasta con quien pierda también. Igual también estoy abierto a pelear con quien sea en las 140”. Cabe recordar que Regis Prograis por ahora no puede conseguir una pelea de nivel debido a que José Carlos Ramírez, número uno del ranking CMB, y Teófimo López decidieron no enfrentarlo.