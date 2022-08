Este sábado 4 de septiembre Andy Ruiz estará haciendo su regreso a los cuadriláteros tras una inactividad de más de un año para enfrentar en la Crypto.com Arena de Los Angeles al experimentado Luis Ortíz, en un combate eliminatorio al título mundial de peso pesado del CMB que pertenece a Tyson Fury.

El Rocky Mexicano se dijo muy satisfecho con su preparación, ya no a cargo de Eddy Reynoso sino a las órdenes de Alfredo Osuna, y de haber concretado uno de los combates que los fanáticos le estaban reclamando. "Lo pedí y me lo dieron. No estoy aquí para elegir a nadie. Luis Ortiz es un tipo fuerte y contundente. Quiero un reto. Quiero pelear contra los mejores peleadores, y él es uno de los mejores”, expresó.

Ruiz mostró además tener mucho respeto por el peleador cubano, que viene de imponerse el primero de enero de este año por nocaut técnico en el sexto asalto a Charles Martin. De hecho, a menos de una semana para el cara a cara explicó por qué lo considera uno de los combates más difíciles de su carrera.

“Los estilos hacen peleas, y para mí, esta es una de las peleas más difíciles de mi carrera porque es la primera vez que peleo contra un zurdo. Hay muchos ajustes que hacer, pero estoy aquí para correr riesgos. Estoy listo para demostrarle a la gente y probarme a mí mismo que estoy aquí para quedarme", manifestó.

Y agregó: “Luis Ortiz es uno de los tipos más duros que existen. Sé que va a ser difícil, pero lo voy a lograr. Es zurdo, es torpe, es diferente. No puedo mirar más allá de él. Una de las razones por las que elegí a Luis Ortiz es solo para poder dominar a un zurdo. Sé que elegí un oponente difícil, pero esto es lo que los fanáticos querían ver".