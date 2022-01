Saúl Canelo Álvarez es uno de los peleadores más importante de la historia del boxeo mexicano tras haberse consagrado Campeón del Mundo Unificado de los Súper Medianos. Obviamente que esto se debió una gran disciplina y un gran trabajo en equipo que donde Eddy Reynoso y su padre, Chepo, fueron clave para su desarrollo como profesional.

Por otra parte, en las últimas horas se recordó un discurso que le dio Chepo Reynoso, primer técnico del tapatío, en el que es muy duro y les dice que aquellos que no quieren entrenar que se vayan del gimnasio. Sin duda, el veterano entrenador fue muy claros con ellos, pero al mismo tiempo muy duros. ¿Habrá sido así con Canelo?

“Si quieren hacer algo (en el boxeo) hay que ser bien dedicados, bien disciplinados y no decir 'para mañana'. Ni madres, tratar de aprender diario y las cosas solas se van a dar. Si ustedes hacen las cosas bien, a huevo van a salir cosas bien, pero ustedes mismos saben cuándo no las hacen bien, cuando dicen 'ahora ando ahuevonado, ahora no le voy a echar ganas al pinche trabajo', a hacerse pendejos. El que entrena a medias se hace pendejo entero", expresó José Reynoso.

A su vez, en sus siguientes palabras, el ahora ayudante de Eddy Reynoso, comentó que él necesitaba respuestas y esfuerzo porque era la única manera de alcanzar el éxito. “Necesito la respuesta de ustedes, de que no le flojeen, que traten de aprender y que obedezcan lo que uno les está diciendo, que no lo juzguen a uno de pinche loco, si tienen confianza y si quieren seguir, adelante, y si no, abran la puerta y lárguense mucho a la verga”, les dijo mientras se reían sus futuros boxeadores.