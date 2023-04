Saúl Canelo Álvarez se prepara para chocar ante John Ryder el próximo seis de mayo, para comenzar a tener un roce competitivo para enfrentar a Dmitry Bivol. Sin embargo, comienza a surgir un fuerte rumor de que un mexicano podía enfrentar al ruso antes que el boxeador de Guadalajara.

No hay dudas de que el mexicano quiere enfrentar al Campeón del Mundo AMB de las 175 libras y que busca la revancha, pero desde el equipo del ruso marcan un pedido para aceptar la revancha. “Tienen que cumplir con ciertos términos que nosotros pedimos. Uno de esos, en este momento, es que se haga en 168 libras. Queremos una pelea en la que no haya excusas", comentó Vadim Kornilov, representante del monar europeo a Little Giant Boxing.

Por otra parte, mientras Canelo Álvarez se comienzan a preparar para la pelea contra John Ryder, la cual le servirá para volver tomar ritmo de pelea tras su lesión, desde el equipo de Dmitry Bivol indican que buscan una pelea para junio de este año. A su vez, Kornilov explicó que podría ser un mexicano.

“Estamos tratando de ver la situación de (Jaime) Munguía. Y si se va a hacer o no para junio”, explicó el representante del ruso Little Giant Boxing. Y agregó: “Creo que la próxima semana será la fecha límite. Si va a pasar la pelea tiene ser prevista para junio, (y confirmada) antes de mediados de la próxima semana”.

Cabe recordar que a Jaime Munguía se lo ha mencionado en más de una ocasión para tener una dura pelea ya sea en las 160, 168 y 175 libras. Sin embargo, el peleador de Erik Morales, que es promocionado por Zanfer Promotion y Golden Boy Promotion, no le ha conseguido un combate mundialista desde que abandonó el peso superwelter.