En el MGM Grand de Las Vegas, Dmitry Bivol tendrá una verdadera prueba cuando defienda su Título Mundial AMB Medio Pesado ante Canelo Álvarez. Por otra parte, a horas de que se realice la pelea contra el mexicano, el Campeón de la Asociación Mundial del Boxeo dio detalles de su plan de pelea y dijo que el tapatío se sorprenderá por sus habilidades.

Sin duda, el peleador de Eddy Reynoso sabe muy bien lo que es combatir contra distinta altura de los rivales que tuvo. Callum Smith y Sergey Kovalev no fue un problema para poder desarrollar el combate a la perfección y quedarse en ambos enfrentamientos con los títulos mundiales que disputó en su momento.

Por otra parte, a diferencia de muchos, Dmitry Bivol comentó que no apostará a usar el jab ante Canelo Álvarez. “Tal vez (lo use), pero no apostaré a mi jab”, comentó a uno de los golpes elementales en el mundo del boxeo cuando fue entrevistado por Figth Hub TV. De todas maneras, el ruso dijo que el mexicano se llevará una gran sorpresa cuando lo enfrente el próximo sábado.

“No sé qué lo sorprenderá, solo tengo que hacer mi trabajo y tal vez toda mi (habilidad) lo sorprenda”, declaró el campeón del mundo. Y agregó: “Creo que podría ganar. ¿Por qué no? Es boxeo y ambos tenemos poder. Y, por supuesto, si veo que puedo noquearlo, por supuesto que intentaré conectar mis golpes. Cada vez que vengo al ring trato de estar listo para 12 asaltos y si (el nocaut se presenta), intentaré hacerlo. Pero a veces no sucede. Esto es lo mismo”. ç

Por último, Dmitry Bivol destacó que tiene un estilo de boxeo muy similar al de Gennady Golovkin y al de Sergey Kovalev. “Tal vez algunas cosas que tenemos son similares. Todos podemos golpear jabs (risas) y uppercuts. Tal vez similar, pero creo que Golovkin no es tan similar. Cada peleador tiene una velocidad diferente, un poder diferente, un acondicionamiento diferente… es todo esto y cada peleador tiene una (composición) única de estas habilidades”, finalizó el ruso.