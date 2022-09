En noviembre Dmitry Bivol volverá a exponer su Título Mundial AMB Medio Pesado contra Gilberto Ramírez en Arabia Saudita. Por otra parte, a casi un mes de la pelea Eddie Hearn confirma que comenzaron hablar con el ruso para que lleve adelante la revancha contra Canelo Álvarez. ¿Se olvidó del Zurdo?

Luego de la victoria del Campeón del Mundo de la Asociación Mundial del Boxeo, el nacido en Sinaloa no ha parado de pedir la pelea contra él debido a que había ganado la eliminatoria mundialista. Es más, para que se de la pelea, se tuvo que poner firme el ente de Gilbertico Mendoza para decirle que no.

Por otro lado, a casi un mes para la pelea, Eddie Hearn confiesa que ya han comenzado a hablar con Dmitry Bivol para que se lleve adelante la revancha contra Saúl Álvarez. “Absolutamente. Ya estamos hablando de la pelea con Dmitry Bivol. Si gana, tenemos gran relación con él. Hemos hecho cinco peleas con Canelo Álvarez y queremos seguir con su carrera”, comentó el promotor de Matchroom Boxing.

De esta manera, el Campeón del mundo AMB sin duda considera que el próximo cinco noviembre saldrá con la mano en alto. En otras palabras, tanto el ruso, su equipo como el promotor británico consideran que será muy fácil superar al mexicano.

Gilberto Ramírez le dejó un mensaje a Bivol

En las últimas horas, Gilberto Ramírez habló de su campamento y dijo que que Bivol deberá pagar por todo lo que ha sufrido. “Ha sido el campamento más duro por el que he pasado en mi carrera y alguien debe pagar por eso. Bivol debe pagar por este tiempo que he pasado en el gimnasio, por las horas de sparring y todo por lo que he atravesado en estos meses”, comentó el mazatleco a FightHub.