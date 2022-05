Aunque el CMB ordenó la pelea, Isaac Cruz no confía en que haya acuerdo con Ryan García

Los fanáticos recibieron de muy buen gusto el hecho de que el Consejo Mundial de Boxeo haya ordenado una pelea entre Ryan García e Isaac Cruz como Eliminatoria a su título mundial de peso ligero. Es decir, que el ganador de dicho combate tendría la oportunidad de buscar arrebatar el cinturón que ostenta Devin Haney.

Sin embargo, El Pitbull no está convencido sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con el equipo del californiano. “Yo no tengo tanta confianza. Un cincuenta de confianza y otro cincuenta de desconfianza por el simple hecho de que no es gente segura y es temerosa para firmar", comenzó diciendo en diálogo con George Ebro.

El peleador que viene de noquear en el quinto asalto a Yuriorkis Gamboa, para reponerse así de su derrota en decisión unánime ante Gervonta Davis, agregó: "Mi promotor Sean Gibbons y Premier Boxing Champions están en la mejor posición para negociar y asegurar que esta pelea se lleve a cabo, siempre y cuando vean la seriedad de parte del equipo de él también".

Isaac Cruz sí reconoció que la de Ryan García es una de las tres peleas que más le interesa concretar. Además, somó dos opciones directas de ir a buscar su primer título mundial: Ante el campeón del CMB Devin Haney y ante George Kambosos, quien tras su victoria sobre Teófimo López se convirtió en monarca de la AMB, la FIB y la OMB.

¿Qué espera Pitbull Cruz de una pelea con Ryan García?

Suponiendo que finalmente se pueda llegar a un acuerdo con el equipo de promoción de Ryan García, Isaac Cruz se atrevió a pronosticar cómo podría darse la pelea. "Sería muy entretenida. Tanto Ryan como yo podremos hacer una gran pelea, pero mientras él venga listo para pelear y no para bailar, sin duda puede ser una pelea muy atractiva para los fanáticos", señaló.