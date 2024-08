José el Rayo Valenzuela, ese es el nombre que hizo historia este sábado en California.El nacido en Sinaloa se impuso ante Isaac el Pitbull Cruz y se consagró como campeón de los superligeros en la AMB. En una pelea que despertó una gran polémica por su decisión final, el retador obtuvo el cinturón por decisión dividida.

Las tarjetas dieron 116-112 en dos jueces para Valenzuela, mientras que el encargado restante de votar lo vio ganador al Pitbull por 115-114. Apenas se entregó el veredicto final, la sorpresa ingresó en escena, ya que nadie o muy pocos esperaban este desenlace. De hecho, una vez finalizado el duelo se podía percibir alegría en la esquina del Pitbull y tranquilidad en la del Rayo de solo 25 años, que se mostró asombrado cuando le levantaron la mano.

Así le ganó el Rayo Valenzuela al Pitbull Cruz

El público también jugó su papel con un fuerte abucheo que dejó a las claras el descontento de los presentes con la decisión de los jueces. Justamente, de ahí se apoyó Cruz para defender lo que cree que le quitaron.

La furia del Pitbull Cruz con los jueces

“Yo no voy a decir nada, el mejor juez es el público y solo le quiero dar las gracias a mi familia y a mi esposa que estuvieron aquí apoyándome. Yo nunca me confié, vine aquí a hacer mi trabajo y no se que vieron los jueces. Aquí estoy listo para una revancha directa, Rayo dame la revancha”, expresó el Pitbull apenas terminó el duelo.

La pelea entre el Pitbull Cruz y el Rayo Valenzuela estuvo en la corta distancia y los jueces dieron por ganador al retador. (GETTY IMAGES)

El Pitbull tenía clara su estrategia ante un rival más alto que él: la distancia corta era su terreno y ahí tenía que trabajar. Así fue la tónica del combate que fue para el Pitbull en su mayoría, con buenas combinaciones. Cruz es peleador muy astuto y cuando no podía conectar con sus rectos o sus volados sobre el rostro de su rival, atacaba con sus ganchos a las zonas blandas.

Así fue transcurriendo el tiempo mientras Valenzuela se iba adaptando a las circunstancias. Su jab para mantener lejos al Pitbull no le resultó demasiado y terminaba cayendo casi siempre en la trampa del campeón. El Rayo no pudo lastimar como deseaba pese a tener el poder suficiente, pero aún así conectó lo necesario para que los jueces entendieran que la victoria debía ser para él.

De esta manera, Valenzuela llegó a lo que más deseaba que era convertirse en monarca y lo más probable es que exista una revancha, para que el Rayo confirme lo que sucedió hoy o que el Pitbull afiance su idea de que el cinturón nunca tuvo que haberse ido de su poder.