A días de que se realice el combate, Bernard Hopkins lanzó un lapidario pronóstico sobre Canelo Álvarez vs. Dmitry Bivol.

Bernard Hopinkins y un lapidario pronóstico sobre Canelo Álvarez vs. Dmitry Bivol

El próximo siete de mayo Saúl Álvarez va en busca de una nueva proeza cuando rete a Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB Medio pesado en el MGM Grand de Las Vegas. Por otra parte, a días de que se realice la pelea entre le mexicano y el ruso, quien se volvió a hablar del combate fue Bernard Hopkins quien lanzó un lapidario pronóstico para el próximo sábado.

Sin duda el próximo sábado, el peleador de Guadalajara llevará adelante un verdadero desafío ya que vuelve a las 175 libras con el objetivo de comenzar la unificación en ese peso. El choque es verdaderamente peligroso ya que el campeón del mundo es joven y se encuentra en el mejor momento de su carrera.

A pesar de esto, Bernard Hopkins, expromotor del mexicano, habló del combate y no duda que saldrá con la mano en alto en el MGM Grand de Las Vegas. “Lo aplasta. Habrá puré de papa por todos lados. Otro evento de demolición, lo aplastará, la gente estará realmente emocionada de ver a Canelo, mantenerse mental y físicamente en la cima como lo ha estado”, expresó a Fight Hub TV.

Y agregó: “Si Canelo no tuviera el talento, ni los atributos que tiene, sí tendría problemas (contra Bivol). Pero ese no es el caso, estamos hablando de un peleador de fantasía. Se trata de lo que Canelo quiere hacer, no de lo que (Bivol) va a hacer”. Por otra parte, el excampeón del mundo mencionó que debería chocar contra Jermall Charlo.

“Dependiendo de la categoría de peso. Lo dije y no me retractaré, para mí ese es el mayor desafío de Canelo hasta ahora, esa pelea, en 160 o 168. Esa pelea es peligrosa para Canelo desde mi perspectiva”, comentó Hopkins, mientras que de David Benavidez dijo que “¡Lo aplasta!”.