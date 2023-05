Saúl Canelo Álvarez acaba de presentarse ante John Ryder en un pleno en el Estadio Akron de Guadalajara, donde defendió con éxito sus Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Supermedianos. Por otro lado, a días de haber tenido un enorme show en su tierra, el mexicano confirmó su próxima presentación.

Sin duda el peleador de Eddy Reynoso comenzó de la mejor manera y se dio el gusto de llevar adelante un gran espectáculo. A pesar de esto, quedó en deuda el nocaut, cuando el peleador tapatío no es un peleador que va a la guerra, sino que busca ganar con estilo que no es el de nuestra tierra.

A pesar de esto, Canelo Álvarez volvió de la mejor manera y pudo lograr una victoria que lo vuelva a poner en competencia de cara a su futuro, ya que busca la revancha contra Dmitry Bivol. En especial, fue un combate que le sirvió para analizar cómo estaba su muñeca luego de que haya sido intervenida en noviembre de 2022.

Por otra parte, a menos de una semana de que haya tenido su pelea ante John Ryder, el peleador tapatío confirmó su próxima presentación. La misma se dará cuando aparezca el próximo 19 de mayo cuando participe en No Golf, no Life, en torneo en van a participar Luis García, Jorge Campos y Jorge Cantú, según Diario As.

Cabe recordar que no es la primera vez que Canelo Álvarez estará participando en este torneo. A su vez, una de las grandes aficiones que tiene el mexicano es el golf, al cual le ha dedicado varias horas de su vida.