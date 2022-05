Saúl ‘Canelo’ Álvarez ya se encuentra más que listo para el combate que va a protagonizar ante el ruso Dmitry Bivol. Pero a pesar de que ha demostrado ser un boxeador competitivo, el mexicano se ha caracterizado por ser mejor empresario. Y es que el originario de Guadalajara, Jalisco, ha hecho crecer su fortuna de formas inimaginables, situación que ha derivado en que haga muchas amistades a nivel internacional.

Pero para hacer estas negociaciones, Álvarez ha requerido aprender inglés, pues la mayoría de sus tratos con extranjeros. Ante ello, el pugilista tricolor confesó que realmente nunca ha se ha sometido a clase para aprender el idioma como se debe, y confesó la manera poco ortodoxa con la que comenzó a entender dicho lenguaje que en México se practica habitualmente con el vecino del norte, Estados Unidos, pues el idioma natal de los aztecas es el castellano.

“Yo nunca he estudiado inglés, traté como un mes, pero la verdad es que el estudio no se me da. Nunca se me ha dado, siempre practico con mis amigos de golf, practico cuando estoy ahí, hablo mucho inglés, y ahora si cometo un error o no, no importa, estoy tratando de hacerlo y creo que eso es lo que al final te va a hacer hablarlo”, dio a conocer el boxeador mexicano durante una entrevista para ESPN.

Y es que, de acuerdo a Álvarez, estudiar de manera habitual nunca ha sido su fuerte, por lo que ha tenido que recurrir a diversos métodos para conseguir un mejor entendimiento del idioma, al cual cada vez habla mejor, y sus amigos lo apoyan con estos intentos del mexicano por ir mejorando su nivel cada día, pues cada vez son más frecuentes sus peleas son en territorio extranjero, por lo que esto es una herramienta valiosa para él.

Álvarez Barragán reveló que sus amigos le han generado confianza para que siga intentando hablar inglés, aunque confiesa que cuando alguien trata de burlarse, él los reta a que hablen español y ahí sale ganando. “Y ahora que hablo con ellos más me dicen que lo hablo bien, tengo más conversaciones y ellos me hacen tener más confianza en hacerlo. Si me equivoco les digo a ver trata de hablar en español”.