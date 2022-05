Canelo Álvarez vs. Dmitry Bivol: Julio César Chávez presagió quién ganará el combate estelar

Todo está listo para que el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez enfrente con gallardía su enfrentamiento contra el boxeador ruso, Dmitry Bivol. Ante este combate que ha ejercido gran presión contra el tricolor, la leyenda del pugilismo mundial, Julio César Chávez, envió un mensaje alentador al originario de Guadalajara, Jalisco, sobre lo que le espera para esta pelea que sostendrá el fin de semana ante el europeo.

De acuerdo a Chávez, una de las voces autorizadas del boxeo, el peleador tricolor tendrá un duro combate ante Bivol, pero asegura que noqueará al ruso en la segunda mitad del combate, en el que el tapatío buscará fajarse el Campeonato Mundial Semipesado de la AMB que tiene en su poder Dmitry: "Bivol es un peleador que le va a dar al Canelo unos 5, 6 rounds buenos, pero después creo que se va a imponer la fortaleza”, reveló para ESPN.

Julio César tiene suficiente experiencia para vaticinar cómo será el combate que protagonice tanto el mexicano como el ruso, por lo que, de acuerdo a la leyenda sonorense, “Canelo” Álvarez no tendrá un encuentro fácil ante el europeo: “El golpeo al cuerpo, el golpe del Canelo se va a imponer y creo que va a terminar noqueando a Bivol", mencionó Chávez, quien asegura confía en el trabajo que realizó el azteca, pues destaca su concentración.

"Lo vi muy bien al Canelo, como siempre bien preparado, centrado, concentrado para la pelea. Creo que es una pelea difícil para él. Puede pelear en 160, 168, 175, yo creo que hasta 180, 190 libras y se ve perfectamente bien, todo lo contrario, a lo mío. Yo, superpluma, ligero, superligero, pero el welter nunca lo pude dar. El Canelo tiene un cuerpo privilegiado", destacó el ex pugilista, quien radica actualmente en Sinaloa.

Si todo se da como se tiene previsto y Álvarez consigue vencer sin contratiempos a Bivol, el mexicano tendría como siguiente paso el concretar la trilogía con Gennady Golovkin, pleito que de acuerdo a Chávez, también ganaría por nocaut: "Creo que Golovkin ya va de bajada. En las últimas tres peleas lo he visto sumamente deteriorado, ya no tiene la misma condición, ya le duelen los golpes al cuerpo, ya no es el mismo Golovkin, agresivo, que al peleador lo abrumaba, pienso que el Canelo lo va a noquear. Ya es un peleador grande, de 40 años".