La carrera de Muhammad Ali ha estado llena de hitos y momentos de gloria, no en vano es considerado por un gran número de fanáticos y especialistas como el mejor boxeador de todos los tiempos. Pero entre todos ellos, tal vez no sea tan difícil señalar la batalla ante George Foreman en Zaire, inmortalizada como The Rumble in the Jungle, como la más emblemática.

Una de las cosas que hizo que esa pelea sea considerada como la mejor de la historia fue que George Foreman, dueño de un poder demoledor mayor al de Ali, se llevó por delante a la leyenda casi durante toda la pelea, a la vez que este hacía poco más que lucir sus habilidades defensivas y contraatacar. Todo era parte de una estrategia, porque una vez que consiguió que su oponente se agotara de tanto tirar y tirar, Ali lo conectó en el octavo asalto para propinarle el primer nocaut de su carrera.

Esa victoria le permitió ganar los títulos mundiales de peso pesado del CMB y la AMB, además del que entregaba The Ring. El cinturón del Consejo fue precisamente el que se subastó en los últimos días y tuvo en Jim Isray, empresario y coleccionista estadounidense, la oferta ganadora de 6, 18 millones de dólares.

"Orgulloso de ser su guardián", escribió en sus redes sociales el dueño de The Jim Irsay Collection, que ahora añade la pieza emblemática a su gran variedad de artículos históricos relacionados al deporte y la música en los Estados Unidos.

Según el portal Sports Collectors Daily, el precio final del cinturón es considerado uno de los más altos pagados por un recuerdo deportivo en una subasta, y solo está por detrás de la camiseta que vistió Diego Armando Maradona en los cuartos de final del Mundial de 1986 entre Argentina e Inglaterra, en que popularizó la Mano de Dios y el Gol del Siglo, (9,2 millones de dólares) y del manifiesto olímpico original escrito de puño y letra por Pierre de Coubertin, primer presidente y fundador del Comité Olímpico Internacional (8,8 millones de dólares).