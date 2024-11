A días de volver a la actividad, Mike Tyson ya está palpitando su duelo ante Jake Paul del próximo viernes 15 de noviembre en Dallas y mientras se da el lujo de dar grandes opiniones que son tomadas como tal, teniendo en cuenta que se trata de una leyenda pura expresando sus conceptos. En este caso, fue el turno de que Iron Mike hable sobre Muhammad Ali y explicó las razones por las que uno de los más grandes de todos los tiempos generó el éxito que tuvo.

Nadie podrá discutir que Ali es una leyenda absoluta del boxeo, pero siempre resulta interesante tratar de entender como hizo para generar un gran reinado en el que se volvió invencible. En su carrera, tuvo un récord de 56-5 y eso deja a las claras la clase de boxeador que era, que solo unos pocos fueron capaces de ponerlo contra las cuerdas.

En ese contexto, Tyson se tomó el tiempo para desarrollar su opinión sobre su colega y amigo, al cual siempre le mostró mucho respeto, y fue claro al explicar la clave del éxito del multicampeón del mundo pesado. Esto lo hizo argumentando su estrategia ofensiva, donde se centraba en lanzar los golpes y que era lo que esto generaba.

Mike Tyson y Muhammad Ali fueron grandes amigos y siempre se mostraron un enorme respeto mutuo. (IMAGO)

El análisis de Mike Tyson sobre el éxito en el boxeo de Muhammad Ali

“Muhammad Ali, mira todas sus películas, las 60 peleas, lo que sea, nunca lanzó un golpe al cuerpo en toda su carrera. Nunca lanzó un golpe al cuerpo en toda su carrera y dicen: ‘Si no lanzas un golpe al cuerpo, eres un idiota’, ¿verdad? Y peleando, si no das un golpe al cuerpo eres un idiota… Golpes en la cabeza.”, empezó diciendo Tyson en charla con Pound 4 Pound with Kamaru Usman & Henry Cejudo.

Y además, agregó: “Ahí es cuando sabes que eres disciplinado, si te golpean en la quijada no ves el golpe, caes noqueado. Pero si te golpean en el cuerpo, eliges si quieres caer. Tú eliges rendirte o no. No depende de él, depende de ti renunciar”.