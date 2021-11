Al igual que en otras oportunidades, Saúl Canelo Álvarez volvió a dejar claro que es el mejor peleador de las 168 libras y dejó abierto el interrogante sobre quién es candidato a darle pelea. Por otra parte, luego de lo sucedido el último sábado en la Las Vegas, David Benavidez volvió a levantar la mano para retar al mexicano y dijo que tiene la fórmula para derrotarlo.

El choque contra Caleb Plant sorprendió a muchos debido a que con movimientos de piernas hizo complicado el combate al mexicano. El peleador de Eddy Reynoso tuvo que batallar durante más de once asaltos para conseguir salir con la mano en alto con un verdadero KO que dejó muy mal al peleador de Tennessee.

Por otro lado, tras el combate en la Ciudad del Pecado, David Benavidez volvió a marcar que él tiene la fórmula para derrotar a Canelo Álvarez. “Puedes estar a la defensiva todo lo que quieras, pero tarde o temprano te conectará. La estrategia es que tengo que atraparlo antes de que él me te atrape a mí. Con estos últimos cuatro rivales (que ha enfrentado Canelo), parece que solo quieren llegar al round 12. Ahí no puedes simplemente intentar sobrevivir cada round o simplemente no puedes intentar llegar al doceavo. Tienes que pelear con todo tu corazón, y tienes que pasar por el infierno y volver”, expresó a Fight Hype.

Y agregó: “Mirando la primera y la segunda pelea de Golovkin (ante Canelo) siento que eso es exactamente lo que hizo Golovkin. Por eso tuvo tanto éxito, por eso fue una pelea tan buena porque cada uno estaba tratando de terminarla en cada asalto. Siento que esa es la forma en que tienes que pelear contra Canelo, tienes que combatir el fuego con fuego”.

Por último, luego de hablar del combate del mexicano, reiteró que él es la persona indicada a vencerlo porque es veloz y es el más joven. “Soy un golpeador de combinaciones, ya dije que tengo hambre, quiero esta oportunidad y siento que puedo lastimarlo con mi pegada. Sé que él también es fuerte, pero siento que si conecto los golpes correctos podría lastimarlo”, finalizó David Benavidez.