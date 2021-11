El último sábado Saúl Canelo Álvarez volvió loco al mundo del boxeo al coronarse como el primer campeón del mundo unificado de México tras vencer a Caleb Plant por KO en el round once. Por otra parte, el peleador tapatío no solo dejó sin palabras a los fanáticos, sino que también a Julio César Chávez que no sabía que decir tras la victoria de su compatriota.

No era una pelea más la del MGM Grand de Las Vegas debido a que el peleador de Eddy Reynoso se jugaba algo más que su legado en el boxeo. A su vez, jugaba un papel preponderante para la historia del pugilismo mexicano, que en la era moderna no había alcanzado nunca, con los grandes campeones que tuvo, obtener dicha marca.

Con todo este peso, Canelo Álvarez subió al ring de la Ciudad del Pecado para lograr algo que no pudo hacer otro mexicano en toda la historia del boxeo. Allí estaba Julio César Chávez como analista de Box Azteca que vivió como siempre, con mucha pasión, el combate más importante para el peleador de Eddy Reynoso.

Por otra parte, en el momento clave de la pelea, cuando el de Guadalajara comenzó a construir el nocaut, el César del Boxeo comenzó a decir que ya estaba finalizada y tras terminarse la pelea, con una sonrisa enorme, se quedó sin palabras. “¿Qué? Ah, perdón jajaja. Estoy emocionado Rodo. Por favor, la neta. Que bárbaro”, expresó el excampeón del mundo a un Rodolfo Vargas que, luego de KO, le hacía señas para que hable.

Andy Ruiz felicitó a Caleb Plant

Tras la pelea, solamente Canelo Álvarez se acercó a felicitar a Caleb Plant, pero Andy Ruiz fue el primero en hacer público su respeto con su compatriota tras la pelea. “La pelea estuvo muy loca, sabes que, mis respetos para Caleb Plant. Fue lastimado más de lo que pensé. Recibió mucho castigo, muchos golpes en los brazos, en la espalda, en los riñones”, expresó el excampeón del mundo de los pesos completos a ESNEWS.