Saúl El Canelo Álvarez está a tan solo cuatro días de hacer su estreno en 2022, pues este sábado 7 de mayo se enfrentará en la T-Mobile Arena de Las Vegas a Dmitry Bivol, quien expondrá su título mundial de peso semipesado de la AMB, además de un invicto que ha logrado mantener en sus 19 combates como profesional.

Mucho se ha hablado del riesgo que supone para el tapatío seguir subiendo de categoría, aunque ya cuenta con un antecedente exitoso en las 175 libras por haber derrotado por nocaut técnico en el undécimo asalto a Sergey Kovalev en noviembre de 2019, para arrebatarle el cinturón de la OMB que luego decidió dejar vacante para apuntarle al campeonato mundial indiscutible en el peso súper mediano.

Claro que Dmitry Bivol no es Kovalev. Con 31 años, puede decirse como se dice del mexicano que se encuentra en el mejor momento de su carrera. Además, el ruso fue considerado como el mejor de los peleadores que hay en el peso semipesado, tanto por el promotor de la pelea Eddie Hearn como por el propio Canelo.

Álvarez se ha preparado a consciencia para la pelea y los resultados ya pueden comenzar a verse en las imágenes que se difundieron desde su campamento de entrenamiento, luciendo realmente fuerte a días del combate. La otra parte, claro, deberá demostrarla arriba del cuadrilátero.

Canelo Álvarez está seguro de la victoria

En una de sus últimas declaraciones ante la prensa, Saúl El Canelo Álvarez dijo estar atravesando el mejor momento de su carrera, por lo que considera que ni Bivol ni ningún otro peleador será capaz de derrotarlo. "Es boxeo y cualquier cosa puede llegar a pasar, pero nadie puede vencerme en este momento. Me siento en el mejor momento de mi carrera. No quiero faltarle el respeto a los otros boxeadores. Hay algunos muy buenos. Pero me siento fuerte. Me siento en mi mejor momento", le dijo a DAZN.