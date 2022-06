Canelo Álvarez confesó que no hubiese querido hacer la trilogía ante Golovkin

Canelo Álvarez asumió el compromiso de realizar la trilogía ante Gennady Golovkin desde que firmó el contrato con MatchRoom Boxing y DAZN que en primera instancia lo llevó a enfrentar en mayo a Dmitry Bivol. Solo que no contaba en ese entonces con la posibilidad de perder ante el ruso, que hace que ahora un cara a cara con Triple G no sea su prioridad.

De hecho, el tapatío quiso convencer a Eddie Hearn para que le consiguiera una revancha inmediata ante el campeón mundial de peso semipesado de la AMB, aunque finalmente fue el promotor quien terminó por convencerlo a él para que el próximo 17 de septiembre, en la T-Mobile Arena de Las Vegas, haya trilogía.

Tras el primer cara a cara entre ambos previo a la pelea, Canelo confesó, sin embargo, que no era ante Golovkin que quería realizar su próxima pelea. “Tenemos este trato con Eddie para estas dos peleas pero le dije quiero la revancha de la pelea de Bivol en septiembre. Él me dijo 'no, tienes que pelear con Golovkin y luego podemos ver'", aclaró el tapatío.

Hace un par de meses atrás, el propio Hearn reconoció que la derrota de Canelo ante Bivol hacía todavía más importante la pelea ante Golovkin, por el morbo que genera a los fanáticos la posibilidad de que quien para muchos sigue siendo el mejor boxeador del mundo pueda perder de manera consecutiva.

Canelo dijo ser mucho mejor que el boxeador que Golovkin conoció

En la primera rueda de medios de promoción de la trilogía, Saúl El Canelo Álvarez aseguró que Gennady Golovkin se encontrará en el cuadrilátero con un peleador mucho más completo del que conoció años atrás. “Creo que se sorprenderá de lo mucho que he mejorado. Mi resistencia, mi fuerza. Eso definitivamente lo sorprenderá. Es muy importante para mí volver. Mucha gente pierde y tarda un año, dos años en volver. Tengo una mente fuerte. Quiero seguir empujando. Estoy en el boxeo porque quiero ser uno de los mejores boxeadores en la historia".