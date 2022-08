Saúl Canelo Álvarez vuelve a presentarse el próximo 17 de septiembre frente a Gennady Golovkin por el Título Mundial Supermediano AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring en Las Vegas. Por otro lado, de cara al choque contra el kazajo, el mexicano realizó un documental junto a DAZN en el que contó lo que sufrió para llegar a la pelea contra Floyd Mayweather.

Sin duda, aquella pelea que realizó el nacido en Guadalajara dejó una gran espina en su carrera debido a que no pudo realizar nada de lo planeado.En aquella noche de septiembre de 2013, Money hizo ver al tapatío exageradamente chico, como si no mereciera tener una corona mundialista.

Por otro lado, para Canelo Álvarez fue un suplicio precio y durante la pelea porque tuvo que batallar con el peso y con la presión de ir a fallar. “Era desesperante no poder conectarlo con los golpes que yo hubiera querido”, recordó el mexicano a Making of Canelo Álvarez de DAZN.

Por otra parte, en el mismo se habla de las dos libras que tuvo que bajar para enfrentar a Floyd Mayweather por contrato debido a que se lo veía sin misma potencia, pero desde la óptica de Eddy Reynoso su peleador pudo recuperar de la misma manera ese perdido. Sin embargo, en el mismo tópico, el nacido en Guadalajara discrepa con su entrenador y dice que tuvo que estar cuatro días sin comer.

“Me maté muchísimo para dar ese peso. Cobre como cuatro días sin comer poder dar las 152 libras. No tenía ningún gramo de grasa. Dure cuatro días sin comer. Ahí empecé a sentir mi cuerpo muy desgastado. A pesar de que subí 13 libras, me sentía muy débil de las piernas. Subí de peso, pero era líquido, carbohidratos que te den cosas que le den fuerza al cuero. De hecho, cuando golpeaba no sentía, era que fuerte”, recordó Canelo Álvarez.