Saúl El Canelo Álvarez exterioriza plena confianza cuando solo restan días para que haga su estreno en este 2022, enfrentando este sábado 7 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas a Dmitry Bivol, quien estará exponiendo su título mundial de la división de peso semipesado de la AMB.

Hace algunos días atrás, el mexicano había señalado en diálogo con DAZN que se encuentra en el mejor momento de su carrera y que eso lo hace sentir que no hay en la actualidad un peleador que que puede derrotarlo. Con esa misma seguridad se presentó a la rueda de prensa compartida con el ruso que tuvo lugar este martes.

Más allá de su fe de victoria, Canelo Álvarez destacó allí la que cree que será la clave para conseguirla. "Ser paciente será la llave de la pelea. Ser paciente y encntrar la forma de entrar. Él es un peleador que pelea a buena distancia, se mueve bien. Es rápido y es fuerte. Es un campeón sólido en las 175 libras", expresó.

Canelo se refirió además al cambio de hábitos alimenticios que asumió para la preparación de la pelea ante Dmitry Bivol y explicó que, pese a lo que se dijo, no se volvió cien por mciento vegano. "Me siento bien. No cien por ciento, pero me siento bien. Vi un documental en Netflix sobre comida y todo eso, que me llevó a tomar esa decisión", aseguró.

Bivol también advirtió a Canelo

Dmitry Bivol sabe que está ante la pelea y la vidriera más importante de su carrera y está dispuesto a no desaprovechar la oportunidad. “Primero espero que sea una gran pelea y de nuevo, creo que puedo salir con la victoria y haré todo lo mejor para mantener mi título y espero que la gente esté feliz de ver esta pelea”, señaló.