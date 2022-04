Faltan nada más que 12 días para que Saúl El Canelo Álvarez tenga su estreno en 2022, enfrentando en la T-Mobile Arena de Las Vegas al ruso Dmitry Bivol y buscando arrebatarle su título mundial de peso semipesado de la AMB, para iniciar así el que confía será el camino que lo lleve a convertirse nuevamente en indiscutible, ahora en una división superior.

"Es un muy buen boxeador. Es un campeón sólido en 175. Es una pelea peligrosa.Me gusta, me encanta ese tipo de desafío. Realmente me gusta. Pero creo en mis habilidades y soy fuerte. Así que confío en eso, pero será una muy buena pelea. Me gusta la idea de ser indiscutible en 175. Eso es lo que me gusta, pero nunca se sabe", expresó el tapatío en diálogo con TMZ Sports.

Esa búsqueda incansable de romper barreras, de moverse entre diferentes divisiones de peso buscando siempre enfrentarse con campeones mundiales, es lo que le ha valido al Canelo ser considerado desde hace tiempo como el mejor peleador libra por libra del mundo. El mexicano fue incluso mucho más allá y explicó por que se siente diferente a todos los grandes campeones de la historia del boxeo.

"Amo el boxeo. Amo los desafíos. Amo esa adrenalina. Necesito lograr todo para estar en los libros de historia del boxeo. Por eso estoy aquí y amo lo que hago. ¿Cuando ves al mejor peleador subir y bajar en una categoría de peso y vencer a todos los campeones? Creo que nadie lo ha hecho. Trato de hacer lo mejor que puedo. Por el boxeo, por mí, por mi legado", sentenció Canelo Álvarez.

El elogio de Tyson Fury a Canelo Álvarez

Tras conseguir una gran victoria por nocaut sobre Dillian Whyte, en la que según sus propias palabras podría haber sido la última pelea de su carrera profesional, Tyson Fury, campeón mundial de peso pesado del CMB, elogió a Canelo Álvarez. "Veo las peleas de Canelo, es un gran boxeador, muy entretenido. Me gustaría asistir a su pelea contra Dmitry Bivol en Las Vegas. Canelo tiene mucho apoyo", aseguró.