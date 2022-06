Después de muchos años sin conocer la derrota, caer ante el ruso Dmitry Bivol no debe de haber sido fácil para Canelo Álvarez, a quien muchos consideraban como el mejor boxeador libra por libra de la actualidad. Las críticas han caído desde distintos sectores y con gran frecuencia, por lo que el peleador tapatío buscará regalarse un triunfo cuando enfrente a Gennady Golovkin, el próximo 17 de septiembre.

Entre otras cosas, a Canelo Álvarez se le criticó la distancia que habrá entre el segundo y el tercer combate frente a Golovkin, que ya tiene 40 años. “Estoy ocupado peleando con los mejores del mundo, e igual la gente no me va a dar el crédito si le gano, por eso solo me enfoco en hacer lo mejor para mí y lo que más sume en mi carrera”, dijo el mexicano en conferencia de prensa.

Asimismo, Canelo también fue consultado acerca de su derrota ante Dmitry Bivol, donde se vio superado por el físico de su contrincante y señaló al cansancio como un factor crucial para su caída: “No quiero hablar mucho de eso porque no quiero poner excusas. Solo los que formamos el equipo sabemos lo qué paso, por qué me cansé. Si ven la pelea, los primeros cinco rounds los gané, y luego empecé a cansarme", reflexionó el boxeador de 31 años.

De todas formas, el tapatío insiste en que quiere dar por finalizado el asunto de su derrota frente a Bivol: “Pasaron muchas cosas y no quiero poner pretextos. Ya vendrá la mía, tendré mi oportunidad y las cosas serán diferentes. No quiero hablar más de eso, tomo la derrota como es”, concluyó Canelo Álvarez.

¿Revancha contra Bivol?

Respecto a una revancha frente al peleador ruso, Canelo despejó dudas y aseguró que será en el mismo peso del primer combate: "Siempre he dicho que el peso en el que mejor me siento son las 168 libras, pero contra Bivol la revancha sería en las 175 libras porque no quiero que existan excusas. Siempre me están diciendo cosas del peso, que, si acomodo cosas, por eso si se hace una nueva pelea con Bivol será en 175 libras para quitar pretextos”, afirmó.